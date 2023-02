Nhiều người lên núi Bà Đen hàng năm để cầu may

Tây NinhMỗi năm, hàng triệu người hành hương về núi Bà Đen cầu may và trải nghiệm các hình thức du lịch tâm linh đa dạng.

Đi dọc các cung đường lớn nhỏ tại thành phố Tây Ninh, không ít nhà hàng và các quán ăn chay nhiều người ra vào. Ở đây, ăn chay là một trong những nếp sinh hoạt truyền thống và nghệ thuật chế biến món chay của Tây Ninh được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Những người theo đạo Cao Đài, ít nhất một tháng có đến 10 ngày ăn chay. Còn những người theo đạo Phật, ngày mùng 1, ngày Rằm hàng tháng sẽ thực hành chay tịnh. Cũng có không ít các Phật tử chọn ăn chay trường.

Người dân Nam Bộ hành hương đến núi Bà Đen dịp đầu năm. Ảnh: Sun Group

Ăn chay chỉ là một trong nhiều nghi thức mà người dân Tây Ninh lựa chọn để thể hiện tín ngưỡng trong đời sống văn hóa tâm linh đặc trưng của vùng Nam bộ. Với số dân hơn 1,1 triệu người, Tây Ninh có đến gần 70% dân số có tín ngưỡng.

Đặc trưng tín ngưỡng của người Đông Nam Bộ nói chung và người Tây Ninh nói riêng là sự giao thoa văn hóa của nhiều tộc người cùng sinh sống như người Việt, Khmer, Hoa, Chăm... Đến đây, bạn có thể bắt gặp nhiều đền, chùa, miếu, mạo để thờ thần thánh, các nhân vật lịch sử...

Địa điểm tâm linh yêu thích của người Nam bộ là Linh Sơn Thánh Mẫu được thờ tại núi Bà Đen - đại diện cho tín ngưỡng thờ Mẫu của vùng miền Nam. Đây là nơi phát tích của tục thờ Thánh Mẫu trong cộng đồng cư dân Nam Bộ. Ngọn núi này còn gắn với những truyền thuyết về Bà Đen được kể lại qua nhiều thế hệ.

Linh Sơn Thánh Mẫu được thờ tại chùa Bà. Ảnh: Sun Group

Người đến lễ tại quần thể Chùa Bà thực hành nhiều nghi lễ như ăn chay, ngủ dưới chân núi, lấy nước ở khe suối... để cầu mong an lành, may mắn. Nhiều người yêu thích con đường đến với núi Bà Đen bởi thiên nhiên tươi đẹp, không gian trong lành, và cảm giác bình yên, thư thái.

"Năm nào, tôi cũng về đây cầu mong sức khỏe, tài lộc. Vợ chồng tôi cũng từng lên đây để xin có tin vui và nay đã thành hiện thực", chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (TP HCM) chia sẻ.

Ngoài Linh Sơn Thánh Mẫu được thờ ở Chùa Bà, nhiều người chọn lên đỉnh núi để khấn cầu trước Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn.

"Bước lên đỉnh núi Bà Đen tôi cảm giác rất linh thiêng và uy nghiêm. Gia đình tôi năm nào cũng đến đây ít nhất một lần cầu may", du khách Nguyễn Văn Nam (Bình Dương) chia sẻ.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn ẩn hiện trong mây. Ảnh: Sun Group

Trên đỉnh núi Bà Đen ngày nay, không chỉ có tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á, mà còn là cả một quần thể tâm linh mang sắc màu Phật giáo. Trong đó, khu triển lãm Phật giáo có nhiều phiên bản mô phỏng nhiều tác phẩm kinh điển và trình chiếu phim về sự hình thành vũ trụ giúp các Phật tử hiểu thêm thông tin về Phật pháp. Nơi đây còn có Cột kinh khắc Bát nhã tâm kinh bằng đá granite đen kim sa ngay giữa trung tâm của quần thể tâm linh.

Toàn bộ không gian thiền định giữa mây trời với miếu Sơn Thần, chùa Hang, động Ba Cô hay tượng Phật nhập niết bàn tự tại giữa vách núi hướng ra hồ Dầu Tiếng mênh mông... giúp núi Bà Đen thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chiêm bái quanh năm.

Trung tâm quần thể tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun Group

Ngày nay, người dân thập phương đến với núi Bà Đen không chỉ bởi những câu chuyện linh nghiệm cầu may mà còn tìm kiếm sự bình an, thư thái. Mỗi năm núi Bà Đen đón hàng triệu các Phật tử thập phương về hành hương. Từ Mùng 1 đến 15 tháng Giêng năm nay, tổng số khách đến quần thể Sun World Ba Den Mountain tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022.

Tâm Anh