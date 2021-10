Nhiều người khuyên tôi sinh con thứ ba để có cô con gái

Tôi ngoài 30 tuổi, có hai con trai. Tôi sinh mổ nên rất ngại việc sinh thêm con thứ ba.

Tôi chưa bao giờ góp ý hay khuyên ai điều gì vì lời khuyên của mình chưa chắc phù hợp cho hoàn cảnh đó hoặc hợp lý với người đang phân vân; thêm nữa tôi luôn nghĩ đối xứng chứ không thiên về một bên. Thế nhưng trong trường hợp của tác giả bài: "Phân vân chuyện sinh con thứ ba khi đã đủ nếp tẻ, tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình:

Con lớn của tôi vào THPT, con nhỏ học hết cấp một; đứa lớn thông minh nhưng nội tâm không hướng ngoại, không quan tâm em, trong khi đứa em bị rối loạn ngôn ngữ và có hướng suy giảm trí nhớ, kém tập trung. Trong học tập, bé thứ ba nhà tôi chỉ đạt 50% so với các bé bình thường. Tôi trải qua 8 năm cùng con đồng hành việc học, gặp thầy cô nào cũng nhờ cậy họ hỗ trợ, giúp đỡ con. Điện thoại tôi luôn mở 24/24 khi con đi học. Nỗi cực nhọc khi tôi chăm đứa nhỏ đến giờ này có thể nói chỉ mình tôi hiểu, cộng với đứa lớn tuổi ở tuổi ương bướng khiến nhiều khi tôi muốn hét thật to vì buồn và khổ tâm.

Cũng may kinh tế gia đình tôi khá, nhờ đó tôi thuê cô giáo riêng hỗ trợ cho hai bé. Mọi người bảo tôi nên sinh thêm con, kiếm cô con gái để nương nhờ tuổi già. Tôi nghĩ sinh con là do duyên với nghiệp; duyên tốt nghiệp tốt thì mới có quả phúc; trong khi hiện tại hai con trai của tôi khỏe mạnh và bình an là phúc rồi. Giờ sinh con thứ ba, tôi nuôi chứ có ai nuôi dùm đâu.

Quỳnh

