Nhiều người không biết tắt điện, nước, gas khi gặp sự cố

Một đường ống nước vỡ hay rò gas nhỏ có thể biến thành thảm họa, nhưng nhiều người lại không biết van khóa hay cầu dao nhà mình nằm ở đâu, thao tác thế nào.

Nghiên cứu của tập đoàn bảo hiểm Direct Line Home Insurance của Anh cho thấy 9% chủ nhà không biết vị trí hoặc cách tắt nước trong nhà, 20% không hề biết van khóa nước ở đâu, 17% không biết van khóa gas chính của căn nhà nằm ở đâu. Tình hình còn tệ hơn với người thuê nhà.

Báo cáo cũng cho thấy, dù nhiều người từng gặp sự cố về điện, nước, gas, nhưng khi cần xử lý, 31% không thể tắt được nước, 48% không biết cách khóa gas và 28% không thể ngắt điện. "Có thể đây là việc nhỏ, nhưng biết vị trí và cách tắt nước, điện, gas có thể cứu mạng người và ngăn ngừa thiệt hại lớn cho ngôi nhà", ông Dan Simson, giám đốc Direct Line Home Insurance, nói.

Cách xử lý khi rò rỉ nước

Tìm van khóa nước. Thường van nằm dưới bồn rửa trong bếp. Một số nhà để ở hành lang trước hoặc sau, nhà tắm tầng trệt, phòng tiện ích, tầng hầm hoặc gara. Biết rõ vị trí van giúp bạn xử lý nhanh khi có sự cố.

Để khóa nước, vặn van theo chiều kim đồng hồ. Sau đó mở vòi rửa và vòi tắm để xả hết lượng nước còn lại trong đường ống.

Cách tắt gas

Nếu bạn ngửi thấy mùi gas trong nhà, hãy vặn chặt bình gas ngược chiều kim đồng. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió. Không bật/tắt công tắc, không đốt lửa, không sử dụng thiết bị có thể gây tia lửa.

Để đảm bảo an toàn, nên khóa van gas sau khi sử dụng.

Cách tắt điện trong nhà

Hộp cầu dao (aptomat) là bảng điều khiển điện trung tâm của căn nhà. Để tìm, hãy kiểm tra hành lang, dưới cầu thang, tủ gần cửa ra vào, hoặc trong bếp. Hộp này là hộp kim loại hoặc nhựa có nắp, chứa hàng công tắc và cầu dao cho các khu vực khác nhau.

Nếu một công tắc bị gạt xuống, nghĩa là khu vực đó đã được ngắt điện.

Bảo Nhiên (Theo Dailymail)