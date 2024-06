Khốn đốn khi nuôi chó mèo trong chung cư, nhà phố

Nuôi thú cưng như chó, mèo để thư giãn nhưng nhiều người cảm thấy căng thẳng hơn bởi mùi hôi, tiếng ồn của chúng trong không gian sinh hoạt nhà phố.

Trước khi đón một chú poodle (chó lông xoăn) về nuôi, anh Minh Trí (quận 3, TP HCM) nghĩ rằng nuôi thêm 1 con vật trong nhà sẽ không phát sinh nhiều vấn đề. Anh chỉ chuẩn bị những món nội thất cơ bản như chuồng, khay vệ sinh... để bắt đầu nuôi chó.

Tuy nhiên, qua một thời gian "sống chung" với thú cưng tại căn nhà nằm trong một khu cư xá - nơi các căn hộ sát nhau, tường ngăn không cách âm - việc không để tiếng ồn của chó gây ảnh hưởng đến hàng xóm là vấn đề nan giải với Trí. Khu nhà sử dụng lối hành lang chung nhiều người qua lại, cứ thấy có người đứng trước cửa, cầu thang, chó nhà anh sẽ sủa lớn. "Dù hàng xóm chưa phàn nàn, bản thân tôi cũng thấy áy náy", Trí chia sẻ.

Mỗi tháng, anh cho biết tốn khoảng 1 triệu đồng đưa chó cưng đi spa, tỉa lông để giảm bớt mùi hôi. Tuy vậy, nhà Trí vẫn gặp vấn đề về mùi hôi ám vào không khí. Hơn nữa, chó mèo sinh hoạt theo bản năng, việc hướng dẫn chúng đi vệ sinh đúng nơi, đúng lúc cũng không đơn giản. Mặc dù đã lau dọn sạch sẽ, sử dụng nhiều loại thuốc tẩy vệ sinh, xịt khử mùi khác nhau, mùi hôi vẫn còn phảng phất, khó có thể khử sạch hoàn toàn. Đặc biệt với căn hộ nhỏ, ít cửa sổ để đối lưu không khí, Trí cho rằng mình phải chấp nhận nhà có mùi sau nhiều lần giải quyết không thành.

Với trường hợp của Quỳnh Như (Bình Thạnh, TP HCM) đang sống ở một căn nhà mặt đất, nỗi lo của cô là chỗ chơi và sự an toàn cho chú chó cưng. Do trước đó được nuôi tại quê, chó của Như đã quen chạy nhảy ngoài đường, đến khi lên ở nhà phố, các sinh hoạt chỉ diễn ra trong nhà nên nó hay tìm cách trốn ra đường chơi. Mỗi lần như thế, Như lại thót tim đi tìm.

"Diện tích không đủ, tôi khó xây thêm cổng rào, chỉ có thể cẩn thận đóng cửa kính mỗi khi ra vào. Tôi cũng lo người lạ chỉ cần hé cửa là có thể bắt cóc nó", Như cho hay.

Nhà nhỏ nên Như không bố trí không gian riêng cho chó, chỉ tận dụng góc cầu thang làm nơi chứa đồ chơi. Hầu hết hoạt động của thú cưng đều diễn ra chung với gia đình, thiếu hẳn không gian riêng để chúng sinh hoạt, nô đùa. Lâu dần, chú chó của Như cũng bị ngột ngạt, khó chịu, quậy phá.

Khu vực vui chơi và chứa đồ của chó được gói gọn dưới gầm cầu thang. Ảnh: Quỳnh Như

Nhìn nhận vấn đề trên, Nhà thiết kế nội thất thú cưng Đỗ Phú Quang (Công ty Nội thất Thú cưng) cho biết về cơ bản, chất lượng không khí chính là vấn đề nan giải khi nuôi thú cưng trong nhà phố. Với diện tích nhỏ của ngôi nhà, việc thông thoáng mùi gặp nhiều khó khăn.

Hiện, nhiều gia chủ lựa chọn cách lắp đặt hệ thống đối lưu không khí nhằm thoát bớt mùi hôi, mùi lông động vật từ trong nhà ra. Hệ thống hoạt động theo nguyên lý hút khí vào ở vị trí từ 1,2-1,5 m trong phòng, mang khí lên cao và thoát ra ở cổng phía ngoài nhà. Đây cũng là cách được các quán cafe, cửa hàng chuyên bán thú cưng áp dụng.

Theo chuyên gia này, cần gia tăng việc đảm bảo an toàn cho thú cưng khi nuôi trong căn hộ chung cư, nhà phố. Với chung cư, gia chủ có thể lắp lưới an toàn ở ban công theo dạng lưới ngang - dọc để đảm bảo mèo không rơi xuống. Còn khi nuôi chó, cần đo đạc chiều cao ban công và nâng cao tầm chắn để chó không nhảy ra ngoài. Ngoài ra, những khe cửa nhà phố sẽ tạo rủi ro bất trắc khi chó mèo có thể "trốn thoát". Phương án nhiều ưu điểm là lắp trực tiếp một cửa nhỏ cho chó mèo vào cửa chính, sử dụng các loại khóa an ninh nhiều chiều. Người nuôi có thể dễ dàng điều khiển và quyết định khi nào chó mèo được ra vào nhà.

Với những căn hộ chung cư, gia chủ có thể gắn xốp tiêu âm ở những khoảng tường gần khu vực nuôi nhốt. Cách làm này sẽ giảm âm vang, bớt tiếng ồn khi chó quấy phá.

Ông Quang cho biết thêm, nhiều gia chủ khi nuôi thú cưng trong nhà, đặc biệt là nhà chung cư, nhà phố, chọn cách mua đồ nội thất dành riêng cho thú, bố trí thiết bị chuyên dụng hay thậm chí cải tạo nhà... để tạo môi trường hòa hợp cho gia đình và vật nuôi. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn gặp khó khăn trong sinh hoạt sau đó.

"Thực tế, nhiều khách hàng chọn mua nội thất vì nghĩ là chó mèo cần, thiết kế đẹp... mà chưa cân nhắc đến độ phù hợp với đặc tính của vật nuôi, sử dụng một thời gian sẽ phát sinh vấn đề, bỏ không, tốn kém tiền của", ông Quang nói.

Theo ông, gia đình cần hiểu được hành vi, đặc thù sống của thú cưng mình nuôi, hiểu không gian nhà ở để làm sao trong không gian đó, người và thú sống hòa hợp với nhau. Chẳng hạn, khi thiết kế không gian vui chơi cho vật nuôi, cần biết chúng phù hợp với loại hình nào. Mèo ưa thích leo trèo, nhưng nếu bộ đồ chơi leo trèo gắn tường thiết kế đổi hướng bất chợt, mèo sẽ dễ bị ngã và không dùng món nội thất này nữa. Với mèo chân ngắn, phần giá đỡ gắn tường chỉ nên cao khoảng 20cm, còn nếu là mèo chân dài, phần giá leo trèo phải lắp đặt cao, thỏa mãn sự chạy nhảy.

Hiểu rõ về đặc tính thú cưng để tránh uổng phí tiền mua và lắp đặt nội thất - Ảnh: Nội thất Thú cưng

Thị trường vật dụng dành cho thú cưng hay những đồ nội thất thiết kế riêng cho chó mèo phát triển mạnh, đa dạng với nhiều nhóm sản phẩm. Cơ bản nhất là chuồng, tủ chuyên dụng để nuôi nhốt chó, mèo. Nội thất đa năng vừa dùng cho người, vừa dùng cho thú cưng cũng được nhiều người ưa chuộng vì tiết kiệm diện tích nhà. Thường thấy nhất là tủ đựng đồ bên trên kết hợp với chuồng nuôi chó phía dưới, ghế tựa cho người tích hợp với ổ mèo nằm, hay kệ sách và nơi leo trèo cho mèo gộp chung trong 1 chiếc tủ.

Một số khách hàng cũng tìm đến các thiết bị hỗ trợ như bàn cào, cửa mini, quây rào chắn... tùy vào cấu trúc nhà ở. Đồ chơi cho thú cưng như cat-tree, đồ gắn tường... được dùng nhiều ở nhà phố vì không chiếm dụng không gian sinh hoạt. Ngoài ra, các loại đồ chơi mở rộng như máy chạy bộ cho mèo, chó cũng được bày bán, phục vụ tệp khách hàng nuôi thú cưng.

Nhiều người khốn đốn khi nuôi chó mèo trong chung cư, nhà phố Bánh xe chạy bộ tạo không gian chạy nhảy cho thú cưng trong nhà nhỏ. Video: Nội thất Thú cưng

Nhiều người còn chọn cách đặt hàng thiết kế riêng những món mà thú cưng sử dụng sao cho phù hợp với ngôi nhà, thói quen chung của các thành viên. Có những chiếc tủ cho chó giá 5-10 triệu, cũng có những ngôi nhà lên đến vài chục triệu dành riêng cho mèo. Theo ông Quang, quyết định đầu tư vào các món đồ nội thất nên là sự cân nhắc giữa nhu cầu, mong đợi và ngân sách của mỗi người.

"Người nuôi phải gọi tên được vấn đề mình gặp phải và mong đợi của mình khi giải quyết nó. Ứng với mỗi vấn đề, không nhất thiết lúc nào cũng phải nhờ chuyên gia tư vấn, mua đồ nội thất hay lắp đặt xây mới", ông Quang nói.

Chẳng hạn, quan sát thấy chú chó hay sủa khi có người qua lại, gia chủ chỉ cần thay đổi địa điểm nuôi từ phòng khách ra ban công, tách chó cưng khỏi nơi có nhiều người lạ để tránh thay đổi cảm xúc cũng đã giảm bớt tiếng sủa ồn ào của chúng.

Bình Nghi