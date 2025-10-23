Nhiều người Hàn Quốc coi nhẫn cưới là lãng phí

Chi phí làm đám cưới tăng vọt khiến nhiều cặp đôi bỏ nhẫn cưới, cho rằng đây là khoản lãng phí, nhất là khi đã có nhẫn đôi từ lúc hẹn hò.

Oh Ga-yeon, 25 tuổi, ở Seoul đang chuẩn bị kết hôn cho rằng nhẫn cưới "chỉ là thủ tục" và là một khoản "tiêu tiền không cần thiết".

Theo khảo sát của dịch vụ mai mối Gayeon, người Hàn Quốc chi trung bình 360 triệu won (khoảng 6,4 tỷ đồng) cho việc chuẩn bị đám cưới, bao gồm cả nhà ở, trong giai đoạn 2023-2024. Trong đó chi phí trung bình cho nhẫn cưới là 3,6 triệu won. Khoảng 10% người ở độ tuổi 20-30 kết hôn mà không có nhẫn cưới. Với thế hệ này, nhẫn đôi của giai đoạn yêu đương là đủ.

Nhiều người Hàn Quốc bỏ nhẫn cưới để giảm chi phí và thấy không quá cần thiết. Ảnh minh họa: 123rf

Văn hóa tặng nhẫn trong đám cưới ở Hàn Quốc đã mở rộng đáng kể từ khi đám cưới kiểu phương Tây trở nên phổ biến vào những năm 1970. Ban đầu chỉ có nhẫn đính hôn (cho cô dâu) và nhẫn cưới (cho cả hai). Theo thời gian, xuất hiện thêm nhẫn đôi để kỷ niệm các mốc hẹn hò, thậm chí cả nhẫn bảo vệ (guard rings) – loại nhẫn đeo cùng để bảo vệ nhẫn cưới chính.

Sự đa dạng này, cùng áp lực kinh tế, khiến ý nghĩa của nhẫn cưới dần phai nhạt. Trên một ứng dụng ẩn danh có tên Blind, người dùng phàn nàn về tình trạng "lạm phát nhẫn", cho rằng việc chuẩn bị quá nhiều loại nhẫn là lãng phí.

Tuy nhiên, không phải ai cũng từ bỏ biểu tượng này. Lee Jeong-min, 24 tuổi, sắp kết hôn, vẫn coi nhẫn cưới là cam kết không thể thiếu. Anh cho rằng nhẫn đính hôn có thể "chủ yếu để khoe trên Instagram", nhưng nhẫn cưới "bắt buộc phải có". Với Lee, đó là biểu trưng cho sự tôn trọng gia đình hai bên và lời cam kết vững chắc dù không nhất thiết phải đeo hàng ngày.

Quan điểm này nhận được sự đồng tình. "Chúng tôi mua nhẫn vàng thay vì kim cương", một người dùng Blind viết và cho rằng không cần quá bận tâm đến truyền thống hay suy nghĩ của người khác.

Dù vậy, lý do kinh tế và thay đổi quan niệm vẫn chiếm ưu thế. Khảo sát của Gayeon chỉ ra 41,3% người không mua nhẫn vì "không thấy nhiều ý nghĩa", trong khi 23,9% khác muốn "dùng tiền đó trang trải chi phí khác" như mua nhà.

Kim Seong-joo, 26 tuổi, vừa kết hôn hồi tháng 6, cho biết anh và vợ dùng lại nhẫn đính hôn từ tháng 7/2023 trong lễ cưới. "Tôi không thấy ý nghĩa gì khi mua hai cặp nhẫn khác nhau trong vòng một năm", Kim nói, và chỉ ra rằng nhẫn kim cương cũng "khó đeo hàng ngày".

Cô dâu Oh Ga-yeon đồng tình, cho rằng xu hướng hiện nay là chuẩn bị một chiếc nhẫn đơn giản, có thể đeo hàng ngày, giống như "nâng cấp chiếc nhẫn đôi" đã có từ lúc yêu nhau. "Chúng tôi cảm thấy việc mua thêm nhẫn cưới là phung phí vô nghĩa. Tại sao không dùng tiền đó mua thứ gì đó cho bố mẹ?", cô chia sẻ.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng thể hiện quan điểm tương tự. "Chúng tôi không mua nhẫn cưới vì đã có nhẫn đôi", một bình luận trên Blind viết. Một người khác chia sẻ: "Tôi không mua nhẫn cưới và dùng tiền đó mua nhà. Mọi người nên tùy vào khả năng của mình".

Minh Phương (Theo Korea Herald)