Nhiều người Hàn muốn trốn Internet

Hai tuần nay, Kim Young Jae, 40 tuổi, nhân viên văn phòng, ngưng sử dụng Internet, nhất là khi các tin tức, hình ảnh về thảm kịch ở Itaewon liên tục được chia sẻ.

"Tôi bị choáng ngợp bởi những thông tin tiêu cực. Tôi đã cố không kiểm tra điện thoại trong nhiều giờ", Kim nói.

Han Chang Woo, nhân viên kế toán 34 tuổi, cho rằng sự cố sập mạng trong khoảng 127 giờ của ứng dụng KakaoTalk giúp anh nhận ra giá trị của một kỳ nghỉ cuối tuần không mạng xã hội.

"Tôi có thói quen kiểm tra điện thoại hơn chục lần trong một tiếng, nhưng khi KakaoTalk sập, tôi có thể tập trung vào một buổi họp mặt gia đình nhân dịp sinh nhật mẹ. Thời gian đó thực sự khiến tôi thấy thoải mái", Han chia sẻ.

Những người tham gia chương trình trị liệu trong rừng đi bộ trong một con đường mòn đi bộ gần Healience Seonmaeul, thuộc huyện Hongcheon, tỉnh Gangwon. Ảnh: Healience Seonmaeul

Khảo sát do công ty tuyển dụng Job Korea thực hiện tháng 9/2021 với 440 nhân viên văn phòng làm việc từ xa vì dịch, gần 64% người được hỏi nói gặp căng thẳng do quá tải kỹ thuật số. Nguyên nhân chính là do thường xuyên liên lạc công việc qua các ứng dụng nhắn tin trực tuyến.

Cứ 3 trong số 10 nhân viên được hỏi đã thử tránh xa mạng xã hội bằng cách đặt giới hạn thời gian sử dụng các thiết bị thông minh hoặc chuyển sang đọc sách.

Yang Yoon, giáo sư tâm lý học tại Đại học Ewha, cho biết giảm tần suất sử dụng mạng xã hội có tác động tích cực đến với mọi người vì cảm thấy giảm bớt được sự thôi thúc hoặc phụ thuộc vào các thiết bị. "Điện thoại thông minh và mạng xã hội là xu hướng không thể phủ nhận và cưỡng lại trong thế giới kỹ thuật số. Nhưng giờ đây mọi người đang giành lấy quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình", ông Yang nói.

Cai nghiện kỹ thuật số cần một quyết tâm mạnh mẽ để con người có thể rời bỏ điện thoại trong một thời gian dài. Nhưng trên thực tế, một số người muốn tìm đến nơi tách biệt khỏi công nghệ ra khỏi cuộc sống thường ngày.

Một vị khách uống trà với nhà sư trong một buổi lễ trà tại Làng Thiền Odaesan, tỉnh Gangwon. Ảnh: Làng thiền Odaesan

Healience Seonmaeul, ở Hongcheon-gun, tỉnh Gangwon là nơi nghỉ dưỡng được thiết kế giúp mọi người thay đổi thói quen nghiện Internet, giảm căng thẳng, thúc đẩy khả năng chữa bệnh của tự nhiên. Nơi này nằm biệt lập trên một ngọn đồi đầy cây xanh và không có sóng điện thoại.

Khu nghỉ dưỡng này được bác sĩ, nhà thần kinh học Lee Si Hyung thành lập năm 2007, với mong muốn giúp du khách tránh xa những kết nối với thế giới bên ngoài và tập trung vào đời sống nội tâm. Khách đến trải nghiệm sẽ được tham gia các lớp thiền hoặc sử dụng các ghế dài lắp đặt quanh khu nghỉ dưỡng để ngắm nhìn thiên nhiên.

Choi Hong Sik, giám đốc Healience Seonmaeul nói rằng: "Bạn sẽ được thoát khỏi nền văn minh kỹ thuật số, có nhiều thời gian để trò chuyện, thư giãn. Đó đơn giản là thời gian để bạn được tập trung vào bản thân và gia đình".

Làng thiền Odaesan, nằm ở Pyeongchang, tỉnh Gangwon, cũng là một địa điểm nghỉ ngơi giúp chữa lành tâm hồn mà nhiều người muốn tách biệt với mạng xã hội muốn ghé đến. Mỗi phòng tại đây đều được dựng bằng gỗ, không có tivi, wifi hay tủ lạnh mà thay bằng quán cà phê sách và không gian thiền.

Kim Yoo-jin, 36 tuổi cùng con gái đến đây vào tháng 5 và cho biết đã có một trải nghiệm độc đáo. "Trẻ nhỏ ngày càng bận rộn như người lớn và dễ bị căng thẳng do các phương tiện kỹ thuật số. Nên tôi muốn bản thân và con gái học được cách sống chậm, đầu óc thư thái trong hai ngày cuối tuần", người phụ nữ 36 tuổi chia sẻ.

