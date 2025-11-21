Nhiều người gặp nạn trên cao tốc ở Đồng Nai khi đi cứu trợ miền Trung

Xe tải chở nhu yếu phẩm ra miền Trung gặp tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, nhiều người bị thương, chiều 21/11.

Khoảng 15h, xe tải biển số TP HCM chở hàng cứu trợ chạy hướng ra Bắc, đến xã Hàng Gòn va chạm với ôtô đi cùng chiều và bị lật.

Khi tài xế chờ cứu hộ, ba xe phía sau gồm container, ôtô 16 chỗ và xe du lịch 5 chỗ không kịp xử lý, gây va chạm liên hoàn. Hành khách trên xe 16 chỗ hoảng loạn, la hét.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Tai nạn khiến nhiều nạn nhân bị thương. Một người trên xe khách chấn thương nặng được đội ngũ cấp cứu Tâm Đức 115 (Bình Thuận cũ) chuyển đến TP HCM điều trị.

CSGT sau đó có mặt điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân. Các tài xế đi đường hỗ trợ chuyển hàng cứu trợ sang xe khác để tiếp tục hành trình. Đến 17h, hiện trường được giải tỏa, tuyến đường thông suốt.

Xe cứu trợ miền Trung gặp nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây Nhiều người hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ qua bên đường. Video: Đội SOS Tâm Đức

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây dài 99 km, vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, nối Đồng Nai với Lâm Đồng. Gần đây tuyến liên tục xảy ra tai nạn, chủ yếu do tài xế không giữ khoảng cách an toàn.

Hướng tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Đồ họa: Khánh Hoàng

Phước Tuấn