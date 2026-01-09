Nhiều người dùng vứt bỏ 'Đồ hộp Hạ Long'

Nghe tin 130 tấn thịt lợn bệnh nằm trong kho Công ty Đồ hộp Hạ Long, chị Nguyễn Hồng gọi ngay cho con gái ở Hà Nội, yêu cầu vứt bỏ toàn bộ số pate chị mới gửi.

Tối 7/1, không khí trong gia đình người phụ nữ 50 tuổi ở phường Ngô Quyền, Hải Phòng trở nên căng thẳng. Sau cú điện thoại cho con gái với lời nhắn "vứt hết số thịt hộp, pate mẹ mới gửi", chị Hồng tiếp tục gọi điện cho người thân ở quê để xin lỗi và đề nghị họ tiêu hủy 10 hộp pate chị gửi biếu dịp Tết dương lịch.

Là khách hàng trung thành hơn 15 năm, chị Hồng từng coi "Đồ hộp Hạ Long" là lựa chọn an toàn dù giá thành cao hơn mặt bằng chung. "Tôi luôn chọn loại đắt nhất, tin vào thương hiệu lâu đời. Hóa ra, tôi có thể đã tự tay mua thực phẩm bẩn cho chính người thân", chị nói.

Một người dân tìm mua các sản phẩm đóng hộp ăn liền tại siêu thị trên đường Trần Đăng Ninh, Hà Nội chiều 8/1. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Cùng tâm trạng, chị Hải Ly, 35 tuổi, đang định cư tại Đức, vừa phải tiêu hủy thùng 30 hộp pate, thịt xay mang từ Việt Nam sang. Tháng 12/2025, chị xách tay số thực phẩm này vượt hàng nghìn km để làm quà và tích trữ ăn dần.

"Định biếu bạn bè phương Tây dùng thử đặc sản quê nhà mà chưa kịp gửi thì nghe tin dữ. Ăn thì sợ, vứt thì tiếc công", chị Ly nói sau khi bỏ đi số hàng vào sáng 8/1.

Làn sóng tẩy chay không chỉ dừng lại ở người tiêu dùng cá nhân mà lan sang các kênh phân phối. Tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, chị Nguyễn Thị Hương, chủ tiệm tạp hóa AZMart, đã thu toàn bộ hơn 20 hộp pate Hạ Long khỏi kệ ngay trong đêm 7/1. Với mức giá 25.000-30.000 đồng một hộp, đây từng là mặt hàng bán chạy nhất tại cửa hàng chị.

"Đã biết có thông tin bẩn mà cố tình bán là tiếp tay cho cái ác", nữ chủ tiệm nói và cho biết sẽ ngừng kinh doanh nhãn hàng này đến khi có kết luận an toàn cuối cùng.

‘Làn sóng’ tẩy chay Đồ hộp Hạ Long Chị Nguyễn Thị Hương thu gom hơn 20 sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long bày trên kệ, tạm dừng bán tại cửa hàng ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, tối 7/1. Nguồn: @tiemtamhoamevoi

Phản ứng của người tiêu dùng bùng phát sau khi Công an Hải Phòng phát hiện 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả heo châu Phi được "phù phép" giấy tờ để đưa vào kho Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), trong đó có 2 tấn đã chế biến thành phẩm. Kết quả xét nghiệm xác định mẫu phẩm dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Trên các mạng xã hội như TikTok, Facebook, hàng trăm video quay cảnh người tiêu dùng vứt bỏ sản phẩm vào thùng rác, thu hút hàng triệu lượt xem. Dòng sản phẩm "Pate Cột Đèn" từng được nhiều KOL quảng bá rầm rộ nay trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.

Ghi nhận của VnExpress chiều 8/1, các hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội như WinMart, GO!, Lotte Mart đã rút sản phẩm liên quan khỏi quầy kệ. Tại một siêu thị trên đường Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội nhân viên liên tục rà soát tồn kho và từ chối bán cho khách hàng. Chị Thanh Loan, nhân viên tại đây, cho biết: "Chúng tôi thu hồi ngay lập tức để chờ hướng dẫn xử lý, không để khách hàng tiếp cận sản phẩm nghi vấn".

Halong Canfoco giải trình rằng họ là nạn nhân của sự lừa dối từ nhà cung cấp và 9 đối tượng bị khởi tố không phải người của công ty. Doanh nghiệp cam kết lô nguyên liệu vi phạm đã bị phong tỏa, chưa ra thị trường.

Tuy nhiên, lời giải thích này chưa đủ để trấn an dư luận. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng người dân có lý do để lo ngại và tẩy chay là "phản ứng tự vệ" trước nguy cơ thực phẩm bẩn.

Theo ông Thịnh, dù quy trình xử lý nhiệt công nghiệp (đồ hộp) có thể tiêu diệt vi khuẩn, nhưng độc tố từ thịt lợn bệnh, lợn chết vẫn có thể tồn lưu. "Độc tố không mất đi hoàn toàn dưới nhiệt độ cao. Việc tiêu thụ các sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ viêm hệ tiêu hóa, ngộ độc trường diễn", chuyên gia phân tích.

Theo khuyến cáo từ WHO và FAO, nguồn nguyên liệu nhiễm bệnh phải được tiêu hủy sinh học bắt buộc, nghiêm cấm đưa vào chuỗi thực phẩm nhằm bảo vệ tính mạng cộng đồng.

Ông Thịnh khuyến cáo những người đã lỡ sử dụng sản phẩm cần theo dõi sức khỏe, đến cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường.

Siêu thị Winmart trên đường Trần Đăng Ninh, Hà Nội rút toàn bộ sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ bán, chiều 8/1. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng cơ quan chức năng cần truy quét tận gốc nguồn mầm bệnh để bảo vệ đàn gia súc và an ninh thực phẩm quốc gia. Việc xử lý mạnh tay, mang tính răn đe đối với các hành vi gian lận nguyên liệu là yêu cầu cấp thiết để lấy lại niềm tin cho thị trường.

"Thực phẩm không chỉ là kinh doanh, đó là lương tâm. Khi niềm tin bị phản bội bằng những khối thịt bệnh, cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều con số tài chính", ông Thịnh nói.

Quỳnh Nguyễn