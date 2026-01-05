Nhiều người chủ động cân đối chi tiêu dịp Tết

Bước vào mùa Tết 2026, người Việt cân đối chi tiêu bằng cách lập kế hoạch, ưu tiên nhu cầu thiết yếu, dùng giải pháp tài chính để phân bổ dòng tiền, theo khảo sát từ Home Credit.

Thông tin nêu tại khảo sát thường niên do Home Credit phối hợp Công ty nghiên cứu thị trường InsightAsia thực hiện trên hơn 700 người tiêu dùng toàn quốc trong tháng 11/2025. Trong đó, 52% người được hỏi cho biết họ cảm thấy tự tin hơn về khả năng chi trả cho Tết 2026 so với năm 2025. Các chuyên gia đánh giá, con số này cho thấy sự cải thiện trong ý thức lập kế hoạch ngân sách, nhất là trong bối cảnh chi tiêu cuối năm ngày càng chịu nhiều áp lực.

Nhân viên đơn vị giới thiệu các chương trình cho khách hàng. Ảnh: Home Credit

Song, báo cáo cũng chỉ ra rằng sự chủ động về kế hoạch chưa đồng nghĩa với dư địa tài chính rộng rãi. Chi phí cho Tết không chỉ là các khoản chi cụ thể, mà còn gắn với nhiều nhu cầu mang tính trách nhiệm và kỳ vọng gia đình. Khảo sát cho thấy 75% chi tiêu dành cho quà biếu và thực phẩm thiết yếu. Khoảng 73% người tham gia cho biết họ dành nhiều thời gian cho việc mua sắm và chuẩn bị nhà cửa. Đáng chú ý, 40% mong muốn đầu tư vào những tài sản phục vụ sinh hoạt lâu dài như xe máy, đồ gia dụng lớn, vượt ra ngoài phạm vi chi tiêu ngắn hạn cho dịp lễ.

Bên cạnh đó, khoảng 60% người được hỏi thừa nhận họ muốn đóng góp nhiều hơn cho gia đình nhưng chưa đủ điều kiện tài chính. Ông Nguyễn Văn Hoàng (38 tuổi, Hà Nội) cho biết rằng thu nhập cuối năm chỉ đủ trang trải các khoản cơ bản. Những kế hoạch mua sắm lớn cho gia đình vẫn phải cân nhắc kỹ do hạn chế về dòng tiền trong cùng một thời điểm.

Khách hàng mua sắm các sản phẩm gia dụng trong mùa Tết. Ảnh: Home Credit

Theo khảo sát từ Home Credit, điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính Tết 2026 là sự thay đổi trong cách người tiêu dùng tiếp cận các giải pháp hỗ trợ. Cứ 5 người tham gia khảo sát thì có ba người cho biết họ cần thêm nguồn lực tài chính để chuẩn bị cho dịp lễ, cho thấy áp lực dòng tiền vẫn tồn tại dù đã chủ động lập kế hoạch chi tiêu. Đáng chú ý, 94% người tiêu dùng sẵn sàng lựa chọn các giải pháp tài chính ưu đãi như lãi suất thấp hoặc 0% như công cụ hỗ trợ quản lý ngân sách, thay vì chỉ xem đó là biện pháp tình thế.

Báo cáo đánh giá sự dịch chuyển này phản ánh cách người Việt đang chủ động hơn trong việc cân đối chi tiêu dịp Tết. Thay vì dồn ngân sách cho một thời điểm, nhiều gia đình lựa chọn phân bổ chi phí theo kỳ hạn, qua đó giảm áp lực tài chính ngắn hạn. Nguồn lực tài chính được ưu tiên cho các nhu cầu mang tính lâu dài và giá trị sử dụng bền vững, như đầu tư tài sản (34%) hoặc quà tặng cho gia đình (26%).

Trong bối cảnh đó, các công ty tài chính tiêu dùng đang điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng linh hoạt và sát nhu cầu thực tế hơn. Thay vì tập trung vào nhóm sản phẩm đơn lẻ, xu hướng chung là xây dựng hệ sinh thái giải pháp giúp người tiêu dùng phân bổ chi tiêu hợp lý, từ các khoản chi ngắn hạn cho sinh hoạt đến những kế hoạch đầu tư dài hơi cho gia đình trong dịp Tết.

Theo hướng tiếp cận đó, Home Credit xây dựng các gói giải pháp xoay quanh những nhu cầu phổ biến nhất trong mùa Tết. Với nhóm khách hàng cần bù đắp dòng tiền ngắn hạn, các khoản vay tiền mặt trực tuyến từ 20 đến 50 triệu đồng được thiết kế kèm ưu đãi giảm 800.000 đồng vào kỳ trả góp đầu tiên, giúp giảm áp lực chi phí ngay từ thời điểm bắt đầu vay. Yếu tố này được nhiều người tiêu dùng quan tâm, trong bối cảnh chi tiêu Tết thường tập trung trong thời gian ngắn.

Ở mảng mua sắm, công ty mở rộng các chương trình trả góp tại nhiều chuỗi bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, FPT Shop hay Viettel Store. Các mặt hàng thiết yếu dịp Tết như TV, tủ lạnh, máy giặt được áp dụng lãi suất từ 0%, với kỳ hạn linh hoạt từ 4 đến 24 tháng, giúp người tiêu dùng phân bổ chi phí mua sắm lớn mà không phải dồn ngân sách vào cùng thời điểm.

Với xe máy, nhu cầu thường tăng cao trước Tết, các chương trình trả góp được thiết kế theo hướng giảm chi phí ban đầu. Người tiêu dùng mua xe từ các thương hiệu phổ biến như Honda, Yamaha, Piaggio hoặc xe máy điện VinFast có thể tiếp cận chính sách trả trước 0 đồng, cùng kỳ hạn trả góp kéo dài đến 36 tháng, qua đó giúp việc nâng cấp phương tiện phù hợp hơn với khả năng tài chính.

Đa dạng các hình thức trợ lực tài chính từ đơn vị cho khách hàng. Ảnh: Home Credit

Song song với các giải pháp vay và trả góp, mảng thẻ tín dụng cũng được điều chỉnh theo hướng cá nhân hóa. Tính năng "Hoàn tiền linh hoạt" cho phép chủ thẻ lựa chọn 5 phương án hoàn tiền khác nhau tùy theo nhu cầu chi tiêu, bên cạnh các chương trình ưu đãi và cơ hội hoàn tiền lên đến 100 triệu đồng. Home Credit cũng đưa ra loạt giảm giá tại các đối tác trong lĩnh vực du lịch, di chuyển như Traveloka hay Vexere. Cách thiết kế này cho thấy xu hướng coi thẻ tín dụng như công cụ quản lý chi tiêu chủ động, thay vì chỉ phục vụ thanh toán.

Ngoài ra, Home Credit còn phát triển thông điệp "Góp nên Tết nhà vô giá", nhấn mạnh vai trò của từng cá nhân trong việc cùng nhau xây dựng mùa Tết trọn vẹn. 66% người tham gia khảo sát cảm nhận rõ không khí sum vầy, 62% cho biết họ cảm thấy gắn bó hơn khi tiếp cận thông điệp này, cho thấy sự cộng hưởng giữa giải pháp tài chính và giá trị tinh thần vốn là cốt lõi của Tết Việt.

Thông điệp đó cũng được thể hiện qua thước phim Tết 2026 của Home Credit, ra mắt ngày 2/1/2026. Thay vì lý tưởng hóa, nội dung tập trung vào những lát cắt đời thường trong quá trình chuẩn bị Tết, qua đó khắc họa vai trò đồng hành của các giải pháp tài chính trong việc chia sẻ áp lực chi tiêu vào thời điểm cao điểm nhất trong năm.

Hoàng Đan

