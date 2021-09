'Nhiều người chọn ngành tư vấn bảo hiểm trong mùa dịch'

Theo đại diện của Sun Life Việt Nam, nhiều người làm tư vấn bảo hiểm để tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Năm 2020 - 2021, nền kinh tế và thương mại toàn cầu gặp nhiều biến động, khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, hàng trăm công ty phá sản, buộc phải đóng cửa. Theo báo cáo của Cục Việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong quý II/2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, bao gồm người bị mất việc làm, giãn việc hay nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập...

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, ngành bảo hiểm vẫn ghi nhận tăng trưởng. Số liệu của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm chỉ ra các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt 55.094 tỷ đồng (tăng 3,2% so với năm 2019), doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt 127.560 tỷ đồng (tăng 19,6% so với năm 2019). Còn trong 4 tháng đầu năm 2021, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 19.965 tỷ đồng, tăng 11,41% so với cùng kỳ năm 2020 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 45.194 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận của một số công ty bảo hiểm vẫn tăng trưởng vượt bậc trong 6 tháng đầu năm nay dù nhiều doanh nghiệp khác chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 như: Tập đoàn Generali đạt lợi nhuận 3 tỷ euro; Tập đoàn Sun Life đạt 1.837 triệu CAD (1.470 triệu USD)... Do đó, các công ty bảo hiểm vẫn tuyển dụng nhân sự, đặc biệt là vị trí chuyên viên tư vấn bảo hiểm, và thu hút nhiều người nộp đơn xin việc.

Các chuyên viên tư vấn bảo hiểm có thời gian làm việc linh hoạt, được huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp.

Anh Phạm Minh (37 tuổi, sống tại Long Biên, Hà Nội) là nhân viên bán đồ hải sản cho một công ty. Khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, doanh thu của công ty bị sụt giảm nặng nề, thu nhập của anh không đủ trang trải sinh hoạt phí cho gia đình gồm vợ và hai con nhỏ. Được bạn bè giới thiệu, anh quyết định chuyển sang làm tư vấn bảo hiểm.

Nhờ siêng năng học hỏi, nhiệt tình và có trách nhiệm, ông bố hai con được khách hàng tin tưởng lựa chọn nên thu nhập ổn định. Anh cho biết chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành một tư vấn bảo hiểm bởi lúc trước nhiều bạn bè gặp khó khăn trong việc mời chào khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ. Nhưng từ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi người quan tâm tới bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ hơn nên công việc cũng vì thế mà trôi chảy.

Không gặp áp lực về việc gánh vác gia đình như anh Minh nhưng Lan Hương (25 tuổi, sống tại Sơn Trà, Đà Nẵng), lại gặp khó khăn khi bị mất việc do công ty bị đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch. Áp lực trả tiền thuê nhà, sinh hoạt phí tại Hà Nội khiến Lan Hương hoang mang, lo lắng tới mất ngủ. Trong lúc đang loay hoay trên các trang tìm việc, cô gái trẻ nhìn thấy thông tin "Tuyển chuyên viên tư vấn bảo hiểm online" của một công ty bảo hiểm nhân thọ. Cô ứng tuyển và được nhận.

Công việc của một chuyên viên tư vấn bảo hiểm có thể làm online tại nhà nên Hương quyết định trở về quê, giảm được áp lực lớn khi không phải đóng tiền thuê nhà. Cô cho biết công việc này như một sự cứu cánh cho mình suốt 4 tháng qua. Dù chưa kiếm được nhiều tiền nhưng tạm thời, Hương vẫn tự lo được tiền sinh hoạt, không bị mang tiếng "ăn bám bố mẹ" và vui vẻ vì có việc để làm.

Đại diện của Công ty Bảo hiểm Sun Life Việt Nam cho biết về dài hạn, tiềm năng thị trường bảo hiểm vẫn còn rất lớn, các công ty bảo hiểm còn nhiều cơ hội để đầu tư mở rộng thị trường nhằm thu hẹp nhu cầu bảo vệ chưa được đáp ứng và tiếp tục thay đổi nhận thức của khách hàng về bảo hiểm. Thị trường bảo hiểm nhân thọ sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt trong năm 2021. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng nhân sự vẫn cao. Tuy nhiên, để làm việc lâu dài trong ngành bảo hiểm, mọi người cần sự kiên trì và bền bỉ.

Chị Vũ Thị Phương (sống tại Hà Nội), một chuyên viên tư vấn bảo hiểm, có hơn 12 năm trong nghề, cho biết đặc thù của nghề này là thời gian làm việc linh hoạt, được huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp. Những người tâm huyết với nghề thường có thu nhập hấp dẫn.

Tuy nhiên, để "sống lâu" với nghề, chị Phương khuyên mọi người cần phải am hiểu, nắm bắt được tâm lý cũng như nhu cầu của khách hàng. "Nhân viên tư vấn thường phải đối mặt với sự từ chối từ khách với nhiều lý do khác nhau. Để nhận được cái gật đầu, họ phải giới thiệu, chào bán, tư vấn sản phẩm đúng với mong muốn, hoàn cảnh của khách. Nếu chỉ chăm chăm nghĩ tới tiền hoa hồng sau khi bán hợp đồng, các bạn sẽ rất khó thuyết phục cũng như nhận được sự tin tưởng từ khách hàng", chị nói.

Chị cũng nhấn mạnh mọi người phải gạt bỏ được cái tôi, chăm chỉ, nỗ lực xây dựng hình ảnh của bản thân và công ty thật tốt, kết nối và mở rộng quan hệ mới giúp tăng cao thu nhập. "Để trụ lâu dài trong nghề này, các mối quan hệ rất quan trọng. Những bản hợp đồng đầu tiên tôi kiếm được là từ người thân, bạn bè. Sau đó là từ chính những khách hàng tin tưởng giới thiệu", chị tiết lộ.

Hiện nay, các công ty bảo hiểm vẫn tuyển dụng và đào tạo nhân sự thuộc lĩnh vực tư vấn bảo hiểm, trong đó có Sun Life Việt Nam. Trở thành chuyên viên tư vấn bảo hiểm tại đây, mọi người được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản, có cơ hội học hỏi nhiều kiến thức hay để áp dụng vào công việc cũng như mở rộng các mối quan hệ.

Sun Life Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều sự kiện online dành cho những người quan tâm và yêu thích nghề tư vấn tài chính bảo hiểm. Qua các chương trình tuyển dụng trực tuyến, các bạn trẻ đã hiểu hơn về việc Sun Life Việt Nam luôn đặt mục tiêu ươm mầm cho thế hệ trẻ có đam mê và nhiệt huyết theo đuổi ước mơ trở thành người lãnh đạo xuất chúng trong một ngành nghề, luôn có cơ hội thăng tiến và phát triển không giới hạn.

Hải My