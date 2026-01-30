Nhiều người chào thua với bài toán que diêm này, còn bạn?

Chỉ với vài que diêm quen thuộc, một phép toán tưởng như sai hoàn toàn lại có thể biến thành đúng một cách bất ngờ.

Thoạt nhìn, phép tính 8 + 6 = 18 rõ ràng là sai và không cần bàn cãi. Nhưng khi được phép di chuyển một que diêm duy nhất, mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị hơn rất nhiều. Người giải không chỉ nhìn vào con số mà còn phải chú ý đến hình dạng, cấu trúc và cách các que diêm tạo thành ký hiệu.

Câu đố này khiến nhiều người lúng túng vì thói quen suy nghĩ theo lối mòn của toán học thông thường. Nó buộc người chơi phải tạm quên đáp án quen thuộc để tìm một hướng tiếp cận mới mẻ hơn. Chính sự "đánh lừa" thị giác và tư duy đó làm cho câu đố trở nên hấp dẫn. Đây cũng là kiểu thử thách thường được chia sẻ rộng rãi vì ai nhìn vào cũng nghĩ là dễ nhưng làm lại không hề đơn giản.

>> Xem đáp án

Mộc Trà