Nhiều người Campuchia, Thái Lan chưa dám về nhà sau lệnh ngừng bắn

Nhiều người dân tại khu vực biên giới của Campuchia, Thái Lan vẫn ở nơi sơ tán, chưa dám về nhà vì lo sợ giao tranh có thể chưa kết thúc.

Kanlaya Somjettana, 21 tuổi, đang trú ẩn tại một trường đại học ở tỉnh Surin, Thái Lan cho biết một số người sơ tán do xung đột biên giới đã bắt đầu trở về nhà hôm 28/12, một ngày sau khi lệnh ngừng bắn giữa Bangkok với Phnom Penh được công bố. Tuy nhiên, nhiều người dân ở cả hai phía biên giới vẫn muốn chờ thông báo chính thức rằng tình hình đã an toàn.

"Tôi thực sự hy vọng lệnh ngừng bắn lần này sẽ kéo dài và chúng tôi có thể về nhà. Nhưng tôi sẽ không về chừng nào giới chức chưa xác nhận nơi đó đã an toàn", Kanlaya nói.

Theo cô, trung tâm sơ tán hiện bớt đông đúc hơn, song vẫn còn hàng trăm người ở đó.

Ở phía Campuchia, So Choeun, 35 tuổi, dự sinh trong vài ngày tới và cô hy vọng sẽ đưa con về ngôi nhà ở cách biên giới khoảng 1 km. Tuy nhiên, cô cho rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc.

"Đã có lệnh ngừng bắn nhưng chúng tôi vẫn chưa dám về nhà. Chúng tôi vẫn còn sợ hãi. Phải chờ xem tình hình vài ngày tới ra sao, liệu có duy trì được ổn định hay không", So Choeun, người đang trú ẩn cùng gia đình trong lều tại ngôi chùa thuộc tỉnh Banteay Meanchey, cho biết.

Người dân tại một trung tâm sơ tán ở tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia ngày 25/12. Ảnh: Reuters

Giới chức Campuchia và Thái Lan cho biết tính đến 28/12, thỏa thuận ngừng bắn vẫn được duy trì. Tuy nhiên, hiện chưa có thông báo về tình trạng an toàn tại hầu hết khu vực ở cả hai phía. Nhiều người dân ở cả hai phía bày tỏ không tin tưởng nước láng giềng sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn, do các thỏa thuận trước đó đã bị phá vỡ.

Tuy nhiên, nông dân Saichon Wongpitak, 38 tuổi, cho biết cô không thể chờ đợi thêm nữa và dự định trở về nhà ở tỉnh Sisaket, Thái Lan vào chiều 28/12.

"Tôi đã nói chuyện với hàng xóm và ông ấy cho biết không có tiếng súng nào kể từ hôm qua", Saichon nói, thêm rằng gia đình cô sẽ sơ tán lần nữa nếu cần thiết. "Chúng tôi sợ hãi, nhưng còn công việc ở nhà, gia súc và trang trại".

Saichon rất vui khi nghe tin về lệnh ngừng bắn, nhưng không kỳ vọng thỏa thuận sẽ kéo dài. "Tôi sống ở vùng biên giới và điều tôi học được là không nên tin tưởng Campuchia", cô nói.

Kot Ngik, 43 tuổi, đang trú ẩn tại một trại tị nạn ở Banteay Meanchey, Campuchia, cho biết bà rất biết ơn thỏa thuận ngừng bắn vì trẻ em có thể sớm trở lại trường học.

"Nhưng chúng tôi vẫn chưa tin tưởng quân đội Thái Lan. Hiện tình hình vẫn chưa chắc chắn. Thái Lan có thể khai hỏa trở lại bất cứ lúc nào", Kot Ngik cho hay.

Điểm sơ tán tại một trường đại học ở tỉnh Surin, Thái Lan ngày 22/12. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết sau ba tuần giao tranh xuyên biên giới tái diễn, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải di tản ở cả hai nước. Theo thỏa thuận, hai nước nhất trí chấm dứt giao tranh, giữ nguyên vị trí đóng quân và tạo điều kiện để dân thường sống ở khu vực biên giới trở về nhà càng sớm càng tốt. Thái Lan cam kết thả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt hồi tháng 7 trong vòng 72 giờ.

Dù lo lắng, So Choeun cho biết thỏa thuận ngừng bắn ít nhất cũng mang lại một chút hy vọng. "Sáng hôm qua, tôi nghe thấy những tiếng nổ lớn, nhưng từ 12h hôm qua đến giờ tôi không còn nghe thấy nữa. Đây là dấu hiệu tốt", cô nói.

Huyền Lê (Theo AFP)

