Nhiều người cai nghiện ma túy ở An Giang trốn trại

Hàng loạt học viên tại cơ sở cai nghiện số 2, đóng trên địa bàn xã Mỹ Thuận đã đập phá, trốn ra ngoài vào chiều 5/10.

Khoảng 17h, các học viên cầm xẻng, gậy, có biểu hiện quá khích, đi thành từng nhóm dọc các tuyến đường khu dân cư, cánh đồng ngập ở gần cơ sở cai nghiện và khu vực lân cận.

Công an truy bắt những người cai nghiện trốn trại. Ảnh: Dương Đông

Công an tỉnh An Giang hoả tốc huy động 102 công an xã, phường, đặc khu toàn tổ chức ra quân, kiểm soát khép kín địa bàn để truy bắt lại các học viên.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an cấp xã tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ chặt chẽ, an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện ma túy.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đóng trên địa bàn ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang nay là xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang. Sau khi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hợp nhất, nhiệm vụ quản lý cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, được giao về công an tỉnh.

Thời điểm chuyển giao cơ sở này đang quản lý hơn 1.000 người cai nghiện.

Ngọc Tài