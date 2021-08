Nhiều người bị xử phạt vì 'ra khỏi nhà' ở Đà Nẵng

Qua 3 ngày tạm dừng tất cả hoạt động trên địa bàn để chống dịch, lượng người ra đường ở TP Đà Nẵng giảm hẳn song vẫn còn nhiều trường hợp bị xử phạt.

Chiều 18/8, nhà chức trách Đà Nẵng cho hay hôm qua (17/8), công an thành phố đã phát hiện 549 người vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch, trong đó 46 người ra đường không thuộc các trường hợp cấp thiết.

Thiếu tá Đoàn Hoàng Linh, Trưởng công an phường An Hải Bắc, giải thích Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trong một tuần từ 8h ngày 16/8, song đến 17/8, bước sang ngày thứ hai thực hiện chủ trương này thì công an mới bắt đầu xử phạt nghiêm.

"Đa số các trường hợp vi phạm được phát hiện vào thời điểm giữa trưa hoặc đêm tối, vì nhiều người cho rằng lúc đó công an sẽ không đi tuần tra. Tuy nhiên công an phường luôn duy trì 12 kíp tuần tra kín địa bàn 24/24h, đảm bảo việc cách ly nhà với nhà được thực hiện nghiêm", thiếu tá Linh nói.

Một người dân được mời về cơ quan công an phường An Hải Bắc, khuya 17/8, để làm rõ lý do ra đường. Ảnh: Nguyễn Đông.

Tại phường Hoà Minh (quận Liên Chiểu), công an phát hiện nam thanh niên 23 tuổi đi mua cà phê tại quán trên đường Nguyễn Đỗ Cung. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và đề xuất Chủ tịch quận xử phạt người mua 7,5 triệu đồng, người bán 15 triệu đồng vì vi phạm lệnh cấm ra đường của thành phố.

Phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà), lúc 21h tối 17/8, tổ tuần tra bắt gặp nam thanh niên 27 tuổi đang đi bộ trên đường Vương Thừa Vũ, yêu cầu về trụ sở làm việc. Anh này khai lý do đi bộ về nhà bố mẹ đẻ để thăm con đang gửi ở đây.

Khoảng 15 phút sau, tổ tuần tra tiếp tục mời một thanh niên khác (22 tuổi) đang đi bộ từ đường Hùng Vương (quận Hải Châu) về nhà bà ngoại ở khu chung cư ở phường Nại Hiên Đông.

Thượng úy Đặng Dũng, công an phường An Hải Bắc, cho biết với những trường hợp như nêu trên, sau khi ghi nhận trình bày của công dân, lực lượng chức năng sẽ xác minh nhân thân trước khi đề xuất quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Với hành vi ra đường không cấp thiết, mỗi người có thể bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Trong ngày 17/8, công an phường An Hải Bắc đã lập biên bản 7 trường hợp ra đường không vì mục thiết yếu; trong đó có người dắt chó đi dạo, người ra vỉa hè trước nhà ngồi nhậu với hàng xóm...

Công an phường An Hải Bắc tuần tra đêm trên đường Ngô Quyền. Ảnh: Nguyễn Đông.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã huy động tối đa lực lượng với hơn 4.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tại 460 chốt và 668 tổ tuần tra, thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo "mọi khu vực luôn có bóng dáng của công an", đảm bảo không để người dân ra đường khi không cần thiết.

Cầu sông Hàn vắng người qua lại, lúc 10h ngày 17/8. Ảnh: Nguyễn Đông.

Từ ngày 4/5 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.249 ca mắc Covid-19, trong đó riêng đợt dịch từ 10/7 đến nay là 1.999 ca. Lực lượng chức năng các quận, huyện cũng tăng cường xử phạt các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. Tổng hợp từ ngày 18/6 đến nay đã có 886 trường hợp bị xử phạt với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Nguyễn Đông