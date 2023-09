Nhiều người bị ngộ độc sau ăn bánh mì ở Hội An

Quảng NamSau khi ăn bánh mua từ tiệm bánh mì Phượng, Hội An, nhiều người bị sốt cao, đau bụng, nôn, phải nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm.

Sáng 13/9, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết đã nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Hội An về việc nhiều người bị ngộ độc sau ăn bánh mì.

Qua điều tra, Trung tâm Y tế Hội An xác định 31 người (nhiều trường hợp là du khách) bị ngộ độc. "Tính đến tối 12/9, 26 người điều trị tại các bệnh viện với dấu hiệu sốt cao, nôn mửa, đau bụng, đi phân lỏng nhiều lần. 5 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ được điều trị ngoại trú", báo cáo nêu.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Nam lấy mẫu tại tiệm bánh mì Phượng. Ảnh: Sở Y tế cung cấp

Theo Trung tâm Y tế Hội An, bệnh nhân nói họ mua bánh mì Phượng, số 2B, đường Phan Chu Trinh, phường Minh An, TP Hội An ăn, thời gian mua từ 8h đến 20h ngày 11/9. Người đầu tiên bị ngộ độc lúc 11h cùng ngày. Khoảng cách từ lúc ăn đến khi xuất hiện triệu chứng ít nhất là 2 giờ, nhiều nhất 16 giờ.

Chiều 12/9, Trung tâm Y tế thành phố Hội An kiểm tra, yêu cầu tiệm bánh mì giữ mẫu thức ăn liên quan và niêm phong, bảo quản mẫu theo quy định để gửi Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Nam kiểm nghiệm xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, hiện chưa có kết quả.

Giới chức thành phố yêu cầu cơ sở này ngừng hoạt động trong ngày 13/9 để cơ quan chức năng đến kiểm tra.

Đắc Thành