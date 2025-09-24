Nhiều người bị hãm hại bởi kẻ dùng chiêu 'truyền năng lượng chữa bệnh'

TP HCMTòa xác định Nguyễn Ngọc Hải, 54 tuổi, lợi dụng danh nghĩa tu luyện, tự xưng có khả năng "truyền năng lượng chữa bệnh" nhằm xâm hại tình dục 7 phụ nữ.

Chiều 24/9, TAND Khu vực 7 - TP HCM tuyên Hải 8 năm tù về tội Cưỡng dâm, đồng thời kiến nghị Công an TP HCM xử lý hành chính bị cáo về hành vi hành nghề mê tín dị đoan.

Phiên tòa được xét xử kín để bảo vệ bí mật đời tư của các bị hại. Bị cáo thừa nhận nội dung truy tố, xin được giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX xác định Hải phạm tội với nhiều nạn nhân, hành vi đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng niềm tin tôn giáo để xâm hại nhân phẩm phụ nữ..., phải bị xử lý nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hải nghe tuyên án. Ảnh: Vũ Mai

Theo bản án, Hải từng hành nghề bấm huyệt, chữa bệnh lưu động, tự giới thiệu là người tu luyện có pháp danh, có thể phát "năng lượng" từ cơ thể để trị bệnh. Ông ta cũng tổ chức các buổi giảng pháp, đọc kinh, hướng dẫn ngồi thiền...

Thấy Hải giảng đúng giáo lý và trực tiếp chứng kiến việc bấm huyệt chữa bệnh, nên nhiều người tin tưởng, sùng bái và muốn được nhận làm đệ tử.

Khi đông người tin theo, Hải tự nhận là "Phật sống", đặt pháp danh cho các đệ tử, truyền bá tín ngưỡng bằng cách hướng dẫn tu tập. Hải tuyên bố có khả năng chữa bệnh qua hình thức "truyền năng lượng" (hoặc "truyền điện"). Đệ tử sẽ tiếp nhận "năng lượng" qua hình thức xoa bóp cơ thể ông ta.

Năm 2020, chị Tiên (bị bệnh tim) tham gia các buổi truyền đạo của Hải, tin vào lời hứa chữa bệnh nên đồng ý cho "thầy" tiếp xúc các điểm luân xa ở đầu, trán, cổ và ngực. Muốn khỏi bệnh, chị làm theo gợi ý "cần tiếp xúc thân thể và quan hệ tình dục" để nhận năng lượng hiệu quả hơn. Theo đó, Tiên nhiều lần gặp Hải tại khách sạn và tại nhà của chị.

Bị cáo Hải đã áp dụng thủ đoạn này với nhiều phụ nữ có vấn đề sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn hoặc đang tìm kiếm giải pháp chữa bệnh. Ngoài ra, Hải nói chất thải trên người mình cũng là "năng lượng tỏa ra, có công dụng chữa bệnh" nên kêu gọi các đệ tử sử dụng.

Tòa cho rằng, hành vi của Hải mang nhiều yếu tố ép buộc tinh thần: dùng danh nghĩa tôn giáo, chuyên môn bấm huyệt và lời hứa chữa bệnh để tạo phụ thuộc và làm mờ ranh giới giữa đồng ý và không đồng ý. "Đây là hình thức lợi dụng niềm tin, tác động lên sự tự chủ của nạn nhân, dẫn đến việc họ thực hiện hành vi tình dục dù không hoàn toàn tự nguyện - đủ yếu tố cấu thành tội Cưỡng dâm", HĐXX nhận định.

Những lần giao cấu, bị cáo đều xưng là thần tiên, yêu cầu các nữ đệ tử uống thuốc tránh thai. Đây là hành động xảo quyệt nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm, theo điểm p khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, bản án nêu.

Trong quá trình vụ án được điều tra, một phụ nữ từng tố cáo bị Hải chiếm đoạt 3 tỷ đồng tiền "cúng dường" nhưng sau đó rút đơn, xác định là tự nguyện.

Vũ Mai

* Tên bị hại đã thay đổi