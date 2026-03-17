Nhiều người bị bắt vì 'bẫy' hàng trăm nhà đầu tư đổ vốn vào sàn ảo FTXF

Hà NộiTrần Nam Chung cho xây dựng tiền mã hóa FTXF để kêu gọi nhà đầu tư, sau đó bán xả lượng lớn token làm đồng tiền mất giá, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt tạm giam Chung, 40 tuổi, và 4 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, từ năm 2021, Chung cầm đầu đường dây, lợi dụng hiểu biết về kinh doanh tiền số, tài sản mã hóa và hoạt động mua bán tiền kỹ thuật số để thực hiện hành vi phạm tội.

Để triển khai, Chung thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract nhằm phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền. Nhóm này đồng thời tạo website sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược và cài bot can thiệp.

Sau khi phát hành đồng tiền FTXF, Chung kêu gọi người dân đầu tư. Nhằm tạo niềm tin, nhóm quảng cáo token do đội ngũ kỹ thuật tại Vương quốc Anh phát triển, có thể sử dụng trên nhiều nền tảng như sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE và sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA.

Ngoài ra, nhóm còn tổ chức hội thảo, lớp học tài chính để quảng bá dự án và kêu gọi nhà đầu tư nắm giữ lâu dài. Khi có người tham gia, họ bán ra lượng lớn token khiến đồng tiền mất giá, không còn thanh khoản, qua đó chiếm đoạt tiền.

Công an khám xét địa điểm làm việc của các nghi phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Công an xác định nhóm của Chung đã huy động số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng kêu gọi các nhà đầu tư token FTXF từ năm 2021 đến nay liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để phối hợp làm việc.

Phạm Dự