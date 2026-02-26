Nhiều người bị bắt trong vụ đuổi chém náo loạn Đà Nẵng

9 người đã bị khởi tố trong vụ gần 20 thanh thiếu niên cầm dao tự chế, chạy xe máy tốc độ cao qua nhiều tuyến phố Đà Nẵng rồi truy đuổi, chém một người bị thương nặng.

Ngày 26/2, Công an phường Thanh Khê cho biết đã làm rõ nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra rạng sáng 17/2 (mùng 1 Tết) trên nhiều tuyến đường.

Theo điều tra, khoảng 0h ngày 17/2, thiếu niên 16 tuổi trú phường Thanh Khê rủ gần 20 thanh thiếu niên đi trên 10 xe máy, nhiều xe tháo biển kiểm soát. Nhóm chạy thành đoàn với tốc độ cao, liên tục rú ga, nẹt pô, di chuyển qua nhiều tuyến đường như Nguyễn Tất Thành, Điện Biên Phủ, Lê Độ, cầu Thuận Phước, Trần Phú, 2 Tháng 9, Duy Tân, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tri Phương.

Khi đến đường Lý Thái Tông, thiếu niên này lấy 4 dao tự chế dài khoảng một mét đưa cho 3 người, giữ lại một dao; một số người khác mang theo bình xịt hơi cay.

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, khi quay lại đường Nguyễn Tất Thành, nhóm gặp một nhóm thanh thiếu niên khác. Cho rằng bị "nhìn đểu", họ quay xe truy đuổi. Một nam thanh niên 19 tuổi cùng những người đi cùng dùng dao chém một nam thanh niên 20 tuổi, gây thương tích đứt gân tay phải.

Trong lúc bỏ chạy, một nam thanh niên 18 tuổi điều khiển xe chở người khác tông vào ôtô đang đỗ bên đường, khiến người cầm lái gãy một phần xương quay, đứt gân tay phải; người ngồi sau bị thương cổ chân.

Cơ quan điều tra thu giữ 4 dao tự chế cùng nhiều xe máy liên quan.

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai nam thanh niên 19 tuổi và 16 tuổi về tội Gây rối trật tự công cộng; bắt tạm giam người 19 tuổi, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người 16 tuổi.

Ngày 25/2, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 5 nam thanh niên từ 19 đến 22 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng, để điều tra về cùng hành vi.

Ngọc Trường