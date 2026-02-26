Nhiều người bị bắt quả tang bay flycam trái phép gần sân bay Đà Nẵng

Sau sự cố thiết bị không người lái làm 54 chuyến bay bị ảnh hưởng dịp Tết, quân đội và công an truy vết, xử lý nhiều trường hợp, trong đó có du khách nước ngoài.

13h ngày 26/2, Ban Chỉ huy quân sự phường An Hải (Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng) trong quá trình tuần tra, kiểm soát thiết bị không người lái (UAV/flycam/drone) khu vực ven biển đã phát hiện người đàn ông nước ngoài điều khiển UAV trái phép tại khu vực miếu Ông, giao lộ Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp.

Nam thanh niên 35 tuổi, quốc tịch Đức, đang du lịch tại Đà Nẵng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và báo cáo cấp trên để xử lý.

Nam thanh niên quốc tịch Đức (áo trắng) bị đưa về trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường An Hải làm việc. Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự cung cấp

Hai ngày trước, chiều 24/2, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông 36 tuổi, trú phường Hòa Khánh, điều khiển flycam bay vào khu vực cấm tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành. Kiểm tra dữ liệu lưu trữ cho thấy người này nhiều lần sử dụng flycam trái phép trong dịp Tết, xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo Nghị định 288/2025, hành vi bay không phép, xâm nhập khu vực cấm hoặc không chấp hành kiểm soát đều bị nghiêm cấm, có thể bị phạt 30-40 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026, khu vực lân cận sân bay Đà Nẵng liên tiếp xuất hiện UAV xâm nhập trái phép vào vùng trời tàu bay cất cánh và hạ cánh, ở cự ly 3-12 hải lý, độ cao 1.000-3.800 feet, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực tiếp.

Riêng từ ngày 17 đến 22/2 (mùng 1 đến mùng 6 Tết), Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng ghi nhận ba báo cáo của tổ lái về vật thể bay xâm nhập khu vực cấm bay, hành lang cất hạ cánh. Các tình huống này buộc 54 máy bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, gây chậm trễ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Người đàn ông tại phường Hòa Khánh bị bắt quả tang đang bay flycam trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự cung cấp

Bộ Xây dựng cũng có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các địa phương tăng cường giám sát hoạt động UAV, thiết lập cơ chế phối hợp thường trực giữa quân đội, công an và ngành hàng không để cảnh báo sớm, xử lý kịp thời các tình huống xâm nhập trái phép.

Theo Bộ Xây dựng, những vụ việc trên có chiều hướng tái diễn, diễn biến phức tạp, cho thấy công tác kiểm soát, ngăn chặn UAV trái phép tại khu vực lân cận cảng hàng không chưa thực sự hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn bay và an ninh quốc gia.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã bố trí các đơn vị trực 24/24h tại trạm quan sát, lập tổ tuần tra chuyên trách ở các phường, xã, trang bị súng chế áp UAV và phối hợp công an xử lý vi phạm; tập trung kiểm soát khu vui chơi, nơi tổ chức sự kiện đông người, danh lam thắng cảnh và vùng cấm, hạn chế bay.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng Sư đoàn Phòng không 375 và Sư đoàn Không quân 372 được yêu cầu sẵn sàng điều động lực lượng chuyên ngành, trang bị phương tiện chế áp, kịp thời phối hợp truy vết và xử lý ngay khi phát hiện UAV xâm nhập trái phép.

Cảnh báo nguy cơ "hút" UAV vào động cơ máy bay

Kỹ sư Trần Thắng, từng làm việc tại hãng động cơ máy bay Pratt & Whitney giai đoạn 2000-2020, cho biết động cơ phản lực có lực hút rất lớn khi hoạt động. Ở tầm thấp, chim hoặc vật thể bay có thể bị hút vào động cơ trong quá trình cất, hạ cánh.

Ông dẫn chứng sự cố nổi tiếng năm 2009 của hãng US Airways, khi đàn chim bị hút vào cả hai động cơ, buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống sông Hudson (New York), cứu sống toàn bộ 155 người trên máy bay.

Lực lượng chức năng giám sát thiết bị không người lái tại khu vực phường An Hải. Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự cung cấp

Theo ông Thắng, động cơ được thiết kế để chịu được va chạm với một số chim nhỏ, nhưng nếu nhiều vật thể hoặc kim loại cứng bị hút vào, cánh quạt có thể hư hại nghiêm trọng, thậm chí gây nổ. Với UAV, nguy cơ còn lớn hơn do cấu tạo có nhiều chi tiết kim loại, pin và linh kiện cứng.

Kỹ sư Thắng cho rằng với các sân bay nằm trong đô thị như Đà Nẵng hay TP HCM, nơi khu dân cư ở sát khu vực hạn chế bay, cần có giải pháp kỹ thuật và quản lý chặt chẽ hơn để ngăn chặn UAV xâm nhập, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng khuyến cáo tổ chức, cá nhân không tự ý sử dụng thiết bị bay không người lái tại khu vực sân bay, công trình quốc phòng - an ninh và vùng cấm, hạn chế bay; người dân phát hiện vi phạm cần báo ngay cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Nguyễn Đông