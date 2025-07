Nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi do sạt lở đất

Nhôn Mai là xã biên giới thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Khơ Mú. Xã có 21 bản, trong đó 17 bản hiện đi lại rất khó khăn do đường sá bị chia cắt. Đợt mưa lũ vừa qua khiến một người thiệt mạng, thiệt hại về tài sản chưa thể thống kê đầy đủ.

Do ảnh hưởng của bão Wipha, từ đêm 21 đến hết ngày 22/7, nhiều khu vực ở Nghệ An có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng huyện Quỳ Châu đạt 259 mm. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, lũ ống và lũ quét tại các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu và Quế Phong.

Lưu lượng lũ về hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 12.800 m3/s, vượt mức thiết kế. Đến 17h30 ngày 23/7, mưa lũ đã khiến ít nhất ba người tử vong, một người mất tích, bốn người bị thương; hơn 3.700 nhà dân bị ngập sâu, hàng trăm căn bị tốc mái, nhiều bản làng bị cô lập.

Tối 24/7, mưa tại khu vực miền núi đã ngớt, nước rút nhanh trên quốc lộ 7, song giao thông vẫn ách tắc do lượng bùn lớn. Các xã vùng biên như Bắc Lý, Mỹ Lý và Nhôn Mai hiện chưa có sóng điện thoại, việc tiếp cận cứu trợ còn nhiều khó khăn.