Nhiều ngân hàng thu phí tài khoản không đủ số dư

Nhiều ngân hàng thu phí từ 5.000 đồng đến vài chục ngàn mỗi tháng nếu tài khoản không đảm bảo số dư bình quân.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa áp dụng biểu phí mới từ đầu tháng 12, theo đó thu phí 11.000 đồng mỗi tháng (đã gồm VAT) với tài khoản có số dư bình quân tháng dưới 500.000 đồng.

Khoản phí này, lâu nay, được một số nhà băng miễn phí cho các khách hàng cá nhân, như một chính sách thu hút mở mới và duy trì tài khoản thanh toán.

Ngoài việc không duy trì số dư bình quân, nhiều ngân hàng khác cũng thu phí với tài khoản bỏ không lâu ngày không hoạt động.

Mới nhất, từ đầu tháng 12, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) cũng áp dụng thu phí 11.000 đồng với các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong vòng 12 tháng liên tục. Đây là chính sách phổ biến trong ngành ngân hàng, theo thông báo của VIB, nhằm khuyến khích khách hàng quản lý tài khoản hiệu quả hơn. Ngân hàng khuyến nghị khách thực hiện giao dịch, đến chi nhánh kích hoạt lại tài khoản lâu không hoạt động, hoặc đóng tài khoản khi không còn nhu cầu sử dụng.

Đến nay, không ít nhà băng có chính sách thu phí với những tài khoản không đủ số dư bình quân hàng tháng, áp dụng với các tài khoản thông thường hoặc một số gói tài khoản nhất định. Theo thống kê, có trên 10 nhà băng trong nước đang áp dụng chính sách này.

"Ông lớn" Vietcombank thu 2.200 đồng phí quản lý tài khoản với tất cả tài khoản thanh toán thông thường, kể cả duy trì số dư.

Theo biểu phí từ tháng 5, "ông lớn" BIDV cũng thu phí 3.300 đồng với tài khoản duy trì số dư bình quân từ 2 triệu đến dưới 10 triệu, còn tài khoản số dư dưới 2 triệu áp dụng mức phí 5.500 đồng.

PVComBank thu phí 11.000 đồng với tài khoản thông thường có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng mỗi tháng. ACB áp dụng mức thu 15.000 đồng với tài khoản thanh toán truyền thống, tài khoản liên kết chứng khoán có số dư bình quân thấp hơn 500.000 đồng mỗi tháng...

Tại VPBank, phí quản lý tài khoản 11.000 đồng cũng được áp dụng tài khoản thanh toán thường có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng mỗi tháng. LPBank áp dụng mức 5.000 đồng với tài khoản có số dư bình quân dưới 50.000 đồng mỗi tháng.

Ngân hàng Phí quản lý tài khoản

(Áp dụng khi không duy trì đủ số dư, với tài khoản thông thường) Yêu cầu số dư bình quân tối thiểu BIDV 3.300 10.000.000 VPBank 11.000 2.000.000 PVComBank 11.000 2.000.000 VietBank 9.000 2.000.000 HDBank 22.000 1.000.000 Sacombank 6.600 500.000 OCB 5.500 500.000 Eximbank 11.000 500.000 ACB 15.000 500.000 LPBank 5.500 50.000

Đơn vị: VND

Theo chuyên gia, việc thu phí dịch vụ là nhằm giúp ngân hàng duy trì đầu tư hệ thống, nâng cấp chất lượng dịch vụ. Đồng thời, việc thu phí các tài khoản bỏ không, ít hoạt động, cũng nằm trong chủ trương làm sạch dữ liệu khách hàng và duy trì các tài khoản hoạt động theo chủ trương chung của Ngân hàng Nhà nước. Nhiều tài khoản giao dịch ít nhưng ngân hàng vẫn phải dành nguồn lực để đầu tư công nghệ, bảo mật, nguồn lực cho việc quản lý, duy trì.

Quỳnh Trang