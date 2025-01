Nhiều ngân hàng nộp thuế trên 1.000 tỷ trong năm 2024

8 ngân hàng vào danh sách nộp thuế trên 1.000 tỷ đồng tại TP HCM, đóng góp vào tổng thu ngân sách 505.344 tỷ đồng.

Thông tin nêu tại Hội nghị truyền thông báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước năm 2024, diễn ra vào chiều ngày 31/12/2024, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo, đến ngày 31/12/2024, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 505.344 tỷ đồng, đạt 104,66% dự toán, tăng 13,17% so cùng kỳ (446.545 tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa là 373.338 tỷ đồng, tăng 14,53% so cùng kỳ (325.963 tỷ đồng); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 131.359 tỷ đồng, tăng 8,96% so với cùng kỳ (120.555 tỷ đồng).

UBND TP HCM cũng trao bằng khen đến 89 đơn vị có thành tích tốt trong quản lý thu và nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trong danh sách có 59 doanh nghiệp được nhận bằng khen, gồm 33 đơn vị nộp thuế trên 1.000 tỷ đồng và 26 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 500 tỷ đến dưới 1.000 tỷ đồng.

Xếp đầu danh sách này là Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra). Nối tiếp là các thương hiệu nổi bật như Heineken Việt Nam, Thuốc lá Sài Gòn, Xổ số kiến thiết TP HCM, Apple Việt Nam, Tổng công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn...

Nhóm ngành ngân hàng tiếp tục góp mặt trong danh sách 33 đơn vị top đầu này, với những nhà băng lớn như ACB, HDBank, Sacombank hay những ngân hàng nước ngoài như HSBC Việt Nam, Shinhan Việt Nam... Trong đó, trên phạm vi cả nước, HDBank tiếp tục là đơn vị tăng mạnh nộp thuế trong năm 2024 với hơn 5.600 tỷ đồng, tăng 104 % so với 2023. Tổng cộng trong 6 năm 2019-2024 đơn vị đã nộp vào ngân sách nhà nước 14.324 tỷ đồng thuế. Theo đó, HDBank được UBND TP HCM vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu trong việc chấp hành pháp luật thuế, năm thứ 6 liên tiếp.

Tính đến hết quý III/2024, HDBank có lợi nhuận trước thuế là 12.655 tỷ đồng, tăng 46,6% so với cùng kỳ. Tổng tài sản 629.000 tỷ đồng, tăng 23,9%; tổng huy động vốn là 559.000 tỷ đồng, tăng 24,8%; dư nợ tín dụng là 412.000 tỷ đồng, tăng 16,6%. Các chỉ số hiệu quả như ROE đạt 26,7%, ROA đạt 2,2%, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 1,46%.

Phòng giao dịch của HDBank. Ảnh: HDBank

Theo HDBank, song song với việc phát triển hoạt động kinh doanh, nhà băng luôn thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước, tích hợp trách nhiệm xã hội vào hoạt động kinh doanh và thực hành mua sắm bền vững.

Đơn vị chủ động, tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, đóng góp cho cộng đồng với giá trị lên tới trên hàng nghìn tỷ đồng trong 5 năm qua. Qua các chương trình này, nhà băng mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các địa bàn trên cả nước.

Năm 2025, dự toán thu ngân sách trên địa bàn TP HCM là 520.089 tỷ đồng, tăng 7,71% so với dự toán năm 2024. Theo lãnh đạo thành phố, dự báo kinh tế thế giới năm 2025 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường, tạo nhiều áp lực cho công tác thu ngân sách nhà nước. Vì vậy ngành tài chính cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân.

Trước mục tiêu này, HDBank cho biết sẽ tiếp tục duy trì tiềm lực tài chính, phát triển các chiến lược linh hoạt để ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, giữ vị trí top doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước. Hiện nhà băng đảm bảo việc làm cho gần 20.000 người lao động với thu nhập bình quân ở top đầu hệ thống. Đơn vị cũng được bình chọn là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất châu Á liên tiếp 7 năm qua.

Hoàng Đan