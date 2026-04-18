Nhiều ngân hàng dừng chuyển tiền nhanh trên 500 triệu đồng

Eximbank, TPBank, VPBank dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng, nên giao dịch trên mức này có thể mất vài giờ hoặc phải chờ ngày làm việc kế tiếp để xử lý.

Eximbank mới thông báo các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng sẽ chỉ thực hiện bằng luồng thông thường từ ngày 21/4. Các ứng dụng trực tuyến của ngân hàng này không tự động chia tách giao dịch để xử lý nhanh qua Napas.

VPBank và TPBank đầu tháng này phát thông báo tương tự với lý do tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đây, hầu hết ngân hàng có tính năng "tách lệnh chuyển tiền nhanh 247". Theo đó, hệ thống ngân hàng tự động chia các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng có giá trị trên 500 triệu đồng thành nhiều món nhỏ, thường là 450 triệu đồng và phần còn lại. Một số ngân hàng từng thu phí khoảng 10.000 đồng cho mỗi lần tách lệnh, nhưng sau đó hầu hết miễn phí. Tính năng này giúp giao dịch chuyển tiền trực tuyến được xử lý qua luồng chuyển mạch của Napas, để người nhận có tiền ngay (bất kể ban đêm hay ngày nghỉ).

Tuy nhiên, theo Thông tư sửa đổi về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có hiệu lực từ 11/2025, giao dịch tối đa bằng tiền đồng của lệnh thanh toán qua Hệ thống bù trừ điện tử của Ngân hàng Nhà nước không được quá 500 triệu đồng. Khi lệnh thanh toán vượt mức này, hệ thống của ngân hàng chuyển sang luồng thường với thời gian xử lý ít nhất 4 giờ. Nếu ngoài giờ hành chính, giao dịch sẽ hoàn tất vào ngày làm việc kế tiếp.

Điều này đồng nghĩa nếu chuyển khoản trên 500 triệu đồng sau giờ làm việc thứ Sáu, người thụ hưởng tại một số ngân hàng có thể phải chờ đến thứ Hai để nhận tiền.

Do đó, các nhà băng khuyến cáo khách hàng chủ động thực hiện nhiều giao dịch dưới 500 triệu đồng nếu có nhu cầu chuyển tiền nhanh.

