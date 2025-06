Nhiều ngân hàng có thể tăng trưởng lãi hai chữ số trong quý II

VPBank, Sacombank, VietinBank, HDBank cùng nhiều nhà băng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận trên 10% trong quý II.

Theo báo cáo mới đây từ Chứng khoán MB (MBS), lợi nhuận sau thuế quý II của các ngân hàng niêm yết tăng khoảng 14,7% so với cùng kỳ. Con số này khả quan so với mức 11% trong 3 tháng đầu năm.

8 ngân hàng được nhóm phân tích của MBS dự báo lãi trên 10%, gồm VPBank, Sacombank, VietinBank, HDBank, Eximbank, LPBank, OCB và VIB. Trong đó, lợi nhuận của VPBank dự kiến tăng tới 39%, đạt 5.046 tỷ đồng. Hay HDBank lãi khoảng 5.171 tỷ đồng, tương đương tăng 25%.

Phần lớn những ngân hàng được nhóm phân tích của MBS nhắc tới cũng "trùng khớp" với danh sách dự báo từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS). Ngoài ra, theo VCBS, hai nhà băng MB và MSB cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan.

Tăng trưởng tín dụng và kiểm soát nợ xấu là yếu tố chính thúc đẩy lợi nhuận của các ngân hàng, theo nhóm phân tích từ VCBS. Ngoài ra, biên lãi ròng (NIM) phục hồi và áp lực trích lập dự phòng giảm bớt cũng là lý do giúp các nhà băng ghi nhận lãi tăng tốt trong quý này.

Chẳng hạn, với VPBank, mức tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này đạt 12% tính tới cuối quý II. Tỷ suất lợi nhuận ròng (NIM) ước khoảng 5,9%, đi ngang so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí trích lập của nhà băng này dự kiến đạt trên 9.000 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với quý trước.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng này không đồng đều giữa các ngân hàng. Những tổ chức có nền tảng tín dụng mạnh, kiểm soát rủi ro tốt và đa dạng thu nhập (như MB, HDBank, Sacombank) thể hiện khả năng phục hồi nhanh hơn mặt bằng chung.

Không chỉ lợi nhuận, tín dụng cũng tăng tốc trong quý II nhờ môi trường lãi suất thấp được duy trì, theo MBS. Tính đến ngày 16/6, chỉ số này tăng khoảng 7% so với đầu năm, cao hơn mức 3,75% cùng kỳ năm ngoái.

"Nhóm ngân hàng tư nhân có mức tăng trưởng tín dụng tốt hơn khu vực quốc doanh", báo cáo của MBS nêu. Công ty chứng khoán này cũng cho rằng NIM sẽ không giảm thêm trong quý này.

Giao dịch tại một chi nhánh của VPBank, tháng 11/2022. Ảnh: Thanh Tùng

Trong dự báo đưa ra hồi đầu năm, nhiều chuyên gia từng nhận định các ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận khoảng 10-15% năm nay.

Theo ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Phó giám đốc Khối phân tích Chứng khoán Asean, lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng niêm yết có thể tiếp tục tăng 15-17% trong nửa cuối năm. Kết quả khả quan này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng năm nay dự kiến đạt 16%.

Ngoài ra, việc luật hóa Nghị quyết 42 thí điểm xử lý nợ xấu có thể giúp các ngân hàng giảm tỷ lệ nợ quá hạn, tối ưu hoạt động xử lý các khoản nợ có tài sản đảm bảo, đặc biệt với nhóm cho vay bán lẻ. "Tỷ lệ nợ xấu của ngành có thể giảm 0,3% năm nay, về 2,5%", ông Tâm nói.

Nhờ "sức khỏe" kinh doanh khả quan, cổ phiếu của các ngân hàng vẫn là những mã đáng chú ý, theo các chuyên gia. Bên cạnh đó, việc nhiều nhà băng như Vietcombank, MB, ACB, VIB... tăng vốn cũng tạo hấp dẫn cho cổ phiếu. Tuy nhiên, nhóm này sẽ không đi lên đồng pha, mà phân hóa từng giai đoạn. Chẳng hạn, hơn hai tháng qua, cổ phiếu nhóm ngân hàng thương mại như Techcombank, Sacombank... tăng giá mạnh, trên 20%, vượt mức đi lên của thị trường. Trong khi đó, một số mã như BID, VCB lại ghi nhận đà giảm.

Ở nửa cuối năm, giới phân tích nhận định các cổ phiếu đã điều chỉnh, tích lũy trong thời gian dài, cùng với mức định giá hấp dẫn sẽ có triển vọng tăng trưởng tốt. "Nhóm ngân hàng quốc doanh như BIDV, Vietcombank có thể thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong nửa cuối năm", ông Tâm nhận định.

Trọng Hiếu