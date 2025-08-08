Nhiều nét mới ở V-League 2025-2026

Hà NộiSáng 8/8, tại lễ ký kết tài trợ chính trước mùa 2025-2026, Ngân hàng LPBank, Tập đoàn FPT và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cùng hướng đến mục tiêu nâng tầm V-League.

V-League 2025-2026 sẽ khởi tranh ngày 15/8/2025. Giải diễn ra trong 26 vòng với 182 trận đấu giữa 14 CLB.

Mùa giải sắp tới sẽ chứng kiến nhiều trận derby hứa hẹn hấp dẫn - kết quả từ cuộc sáp nhập các tỉnh, thành. Bên cạnh đó, giải có thêm hai suất xuống hạng, đồng nghĩa sẽ có tính cạnh tranh cao hơn ở mọi vị trí.

Ông Trần Anh Tú (thứ hai từ bên trái, Phó chủ tịch VFF, Chủ tịch VPF) và đại diện các nhà tài trợ trong lễ ký kết sáng 8/8 tại trụ sở tập đoàn FPT.

Ban tổ chức cũng cam kết đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất và kỹ thuật, triển khai thêm một xe VAR, nâng tổng số lên 5 xe. VPF còn đặt mục tiêu triển khai công nghệ VAR toàn diện và chuyên nghiệp trong mọi trận đấu.

Tổng giá trị giải thưởng của ba đội dẫn đầu là 9,5 tỷ đồng, trong đó đội vô địch được nhận tiền thưởng 5 tỷ đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Ngân hàng LPBank đồng hành cùng giải vô địch quốc gia.

Tại lễ ký hôm nay, Ban tổ chức chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Biểu tượng mới được thiết kế sắc sảo với màu vàng chủ đạo, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của giải đấu, thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao và niềm tin vào tương lai của bóng đá Việt Nam.

Mùa giải 2025-2026 cũng đánh dấu năm thứ tư liên tiếp FPT Play nắm giữ bản quyền, hợp tác sản xuất, phát sóng các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Năm nay, nhà đài này dự kiến sẽ triển khai tích hợp công nghệ âm thanh Dolby đi cùng giải đấu, mang không khí sôi động, cuồng nhiệt tại từng sân vận động đến với khán giả. Họ cũng sẽ thực hiện thí điểm việc sản xuất các trận đấu chất lượng cao với quy chuẩn từ 10-12 máy quay mỗi trận.

Thanh Quý