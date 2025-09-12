Nhiều nam giới Mỹ xin trứng để làm bố đơn thân

Không còn hy vọng tìm được bạn đời, Charlie Calkins quyết định tự mình có con bằng cách xin trứng và thuê người mang thai hộ.

"Tôi từng tin khi mọi thứ chín muồi hôn nhân sẽ đến, nhưng hóa ra không phải vậy", Calkins, 56 tuổi, kỹ sư công nghệ nói. Năm 40 tuổi, anh bắt đầu quá trình kiếm con bằng việc xin trứng hiến tặng. Hiện anh sống cùng con trai 7 tuổi và con gái gần 2 tuổi.

Theo Susan Golombok, nhà tâm lý học Đại học Cambridge, trước những năm 2000 gần như không ai biết đến khái niệm "single father by choice" (bố đơn thân tự chọn). Vài năm gần đây, số đàn ông chủ động làm cha như Charlie Calkins ngày càng tăng.

Ông bố đơn thân Cenk Bulbul cùng con gái sinh năm 2021 ở New York. Cenk đã mang thai hộ cả hai con gái bằng trứng hiến tặng và tinh trùng của chính mình. Ảnh: Jackie Molloy

Yan Dekel, quản lý cộng đồng của tổ chức phi lợi nhuận Men Having Babies (Đàn ông có con - MHB), nói rằng vài năm trước, mỗi hội thảo về chăm sóc trẻ em, nuôi dạy con của họ chỉ có vài đàn ông độc thân tham dự. "Đến nay, các phiên thường thu hút khoảng 50 người. Ở một số thành phố, họ chiếm đến 1/4 tổng số người tham gia", ông nói.

Nguyên nhân là tỷ lệ độc thân gia tăng, đặc biệt ở nam giới. Nhiều người muốn làm cha nhưng không tìm được bạn đời. Họ quyết định làm bố đơn thân trong "tâm thế thất bại hơn là lựa chọn". "Nhiều chật vật với sự cô đơn, gánh nặng tài chính và cả nỗi lo bị tước nam tính", Batya Novick, một nhà trị liệu tại New York, cho biết.

Khảo sát của Pew Research cuối 2023 ghi nhận 57% nam giới mong muốn làm cha trong tương lai. Ngược lại, chỉ khoảng 45% phụ nữ muốn làm mẹ. "Mọi người đang nhận ra làm cha phải song hành cùng bình đẳng giới", Richard Reeves, Viện nghiên cứu nam giới Mỹ, nhận định.

Với nhiều người đàn ông, làm cha mang đến ý nghĩa sống mới. Với Calkins, khao khát này đến từ việc anh vốn quen thuộc cuộc sống gia đình đầm ấm, khi có tới 5 anh chị em ruột và gần 30 anh chị em họ. Raghav Nayar, ở New York, tìm thấy cảm hứng từ một câu chuyện Phật giáo về sự hy sinh vô điều kiện của cha mẹ. "Nếu tôi nuôi dạy được một đứa trẻ thành người tử tế, tôi sẽ vô cùng mãn nguyện", anh nói.

Nhưng hành trình làm cha đơn thân không hề dễ dàng. Ở nhiều bang, đàn ông độc thân không thể nhận con nuôi hoặc tiếp cận công nghệ sinh sản. Một số bang cấm mang thai hộ, các cơ sở bảo trợ trẻ em cũng dè dặt với đề nghị nhận con nuôi của đàn ông độc thân. Quy trình này phức tạp và tốn kém, có thể lên tới vài trăm nghìn USD.

Greg Larson, ở New Jersey, bắt đầu tìm người hiến trứng và mang thai hộ từ 2022 nhưng nay vẫn chưa có con. "Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ đón con đúng sinh nhật 46 tuổi vào tháng 5/2026", Larson chia sẻ.

Trên hành trình này, họ cũng tìm được sự đồng hành. Calkins có bốn chị em gái, luôn sẵn sàng giúp chăm sóc và yêu thương con anh. Larson kết nối được nhiều ông bố đơn thân khác qua MHB, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm vượt qua quá trình mang thai hộ hay chuyện hẹn hò khi đang chuẩn bị làm cha.

Nhiều người thừa nhận nếu có thể tìm được bạn đời, họ đã không chọn hành trình đơn độc này. Nhưng những người đi được đến đây đều kiên định và lạc quan, bởi họ thực sự khao khát làm cha. Calkins cho biết dù gian nan, hành trình này mang lại cảm giác chủ động và được trao quyền.

"Tôi luôn tin mình sinh ra để làm cha và tôi đang yêu điều đó", ông bố hai con nói.

Bảo Nhiên (Theo Atlantic)