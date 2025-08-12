Nhiều mẫu vali mới từ thương hiệu quốc tế có mặt tại HOL

House of Luggage (HOL) giới thiệu đa dạng vali, balo, túi xách mới từ thương hiệu nổi tiếng thế giới, kèm ưu đãi và quà tặng.

Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển, du lịch, công tác gia tăng, người dùng thường ưu tiên vali, balo chất lượng, tiện ích nhưng đẹp. Tại thị trường Việt, 25 năm qua, HOL là hệ thống phân phối Samsonite, American Tourister, Delsey Paris, Victorinox, Wenger, ACE, Traveler's Choice, Pacsafe...

Tháng này, HOL nhập nhiều mẫu vali, balo, túi xách mới, tối ưu trải nghiệm và loạt ưu đãi. Đầu tiên, thương hiệu American Tourister bắt kịp thị hiếu bảng màu mới với bộ sưu tập vali du lịch, đa dạng lựa chọn cho từng phong cách, từ năng động, trẻ trung đến phá cách.

Nhiều bảng màu mới để tín đồ xê dịch biến tấu phong cách trong từng chuyến đi. Ảnh: American Tourister

Bên cạnh vali, American Tourister còn tung bộ sưu tập balo, túi xách kiểu dáng năng động, màu sắc, phù hợp dịp tựu trường. Các thiết kế nhỏ gọn, thoải mái, đáp ứng mọi hoạt động. Ngăn chứa lớn tích hợp nhiều ngăn nhỏ, hầu hết lớp lót bên trong được kháng khuẩn nhằm bảo vệ đồ dùng cá nhân 24/7, chống ẩm mốc.

Tương tự, thương hiệu Thụy Sĩ Wenger bổ sung nhiều dòng mới dịp hè, áp dụng bảo hành 5 năm toàn cầu. Trong đó, vali Wenger Amplix trang bị ngăn truy cập phía trước chứa laptop 16 inch, bộ sạc, danh thiếp, passport... và cổng sạc USB trên size cabin.

Wenger Amplix tăng bảo mật với khóa kéo đôi chống đâm thủng, kết hợp khóa số TSA theo tiêu chuẩn hàng không quốc tế. Khoang chứa rộng rãi, có dây đai nén, túi lưới và khả năng mở rộng không gian chứa đồ, tiện lợi với chuyến đi dài ngày.

Vali Wenger Amplix với bảng màu mới. Ảnh: Wenger

Traveler's Choice - thành lập năm 1984, chuyên cung cấp hành lý, có trụ sở tại California, Los Angeles - vừa ra mắt bộ sưu tập vali Blue Note, đa chức năng, được định vị là "người bạn đồng hành lý tưởng" trong mọi chuyến đi.

Theo đó, dòng Blue Note xách tay có hệ thống sạc iTravel hai cổng (USB 2.0 + Type C), khả năng mở rộng khoang chứa thêm 5 cm ở tất cả size, khóa kéo YKK chống đâm thủng. Sản phẩm cũng tích hợp hệ thống cần đẩy T-Cruiser, bánh xe hình cầu Cyclone Spherical hỗ trợ giảm ma sát, tăng độ mượt khi di chuyển.

Vali Traveler's Choice Blue Note. Ảnh: HOL

Người dùng cũng có thể tham khảo nhiều bộ sưu tập đồng hồ, dao xếp đa năng và dụng cụ nhà bếp mới từ thương hiệu Thụy Sĩ Victorinox, Wenger, kèm ưu đãi riêng.

Bên cạnh đó, HOL cung cấp đa dạng quà tặng (phụ kiện, balo, túi xách, vali, đồng hồ) cho doanh nghiệp theo nhu cầu, giá tốt và quy trình, thủ tục nhanh gọn.

"House Of Luggage hiện có mặt tại các trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc, giúp người tiêu dùng có trải nghiệm mua sắm đáng nhớ, tư vấn kỹ lưỡng. Chúng tôi tiếp nhận bảo hành đúng quy chuẩn quốc tế, đảm bảo chế độ hậu mãi", đại diện nhà phân phối nói thêm.

(Nguồn: HOL)