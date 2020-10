Nhiều mẫu iPhone ngừng bán ở Việt Nam

iPhone XR, XS, XS Max chính hãng đã "cháy hàng" ở nhiều nơi, nếu muốn mua phải chờ cả tháng.

Hiện tại, một loạt các hệ thống bán lẻ lớn ở Hà Nội đều liệt iPhone XR vào tình trạng hết hàng với cả ba phiên bản 64, 128 và 256 GB. Một vài cửa hàng nhỏ vẫn niêm yết giá sản phẩm này trên website, nhưng khi mua khách hàng sẽ nhận được thông báo phải chờ đặt hàng và giữa tháng 11 mới nhận được sản phẩm.

iPhone XR, iPhone XS và XS Max rơi vào tình trạng hết hàng, ngừng kinh doanh ở nhiều hệ thống.

iPhone XS Max - sản phẩm ra mắt cùng thời điểm với XR và là smartphone màn hình lớn được ưa chuộng nhất Việt Nam của Apple - cũng rơi vào tình trạng "cháy hàng" toàn bộ phiên bản. Thậm chí, một số hệ thống còn liệt XS Max vào danh sách "ngừng kinh doanh", xoá tên sản phẩm khỏi danh mục và không nhận đặt hàng thêm.

Một mẫu iPhone khác cũng khó mua thời gian gần đây là iPhone XS. Tuy nhiên, model này chỉ khan hàng với phiên bản 256 và 512 GB, bản 64 GB vẫn được một số hệ thống bán ra với giá 16 triệu đồng, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng với iPhone 11. Tuy nhiên, lượng máy không còn nhiều, do phần lớn là hàng tồn kho.

Khác với tình cảnh của 3 mẫu iPhone 2018, một số mẫu cũ hơn, như iPhone 7, 7 Plus, thậm chí 6 Plus - ra mắt từ 2015 và 2016 - vẫn được một vài hệ thống bán lẻ lớn kinh doanh.

Hiện tại, số mẫu iPhone trên kệ hàng chính hãng đã giảm một nửa. Ngoài iPhone 7, 7 Plus hay 6s Plus xuất hiện kiểu độc quyền tại một vài hệ thống, thị trường phổ biến 5 mẫu, gồm iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max và SE 2020, 8 Plus. Trong khi trước đó, Apple có 14 mẫu iPhone trên kệ hàng chính hãng, phủ từ tầm 6 triệu đến 30 triệu đồng.

Đại diện một nhà nhập khẩu iPhone ở Việt Nam cho rằng nhiều mẫu iPhone chính hãng bị "xoá sổ" là do chiến lược của Apple chứ không phụ thuộc vào đời máy. Apple đang muốn quy hoạch lại danh mục iPhone trước khi một loạt iPhone 12 chuẩn bị xuất hiện. Hãng không muốn sản phẩm cũ và mới "dẫm chân" nhau về giá.

Trong sự kiện 13/10 tới, Apple có thể ra mắt 4 hoặc 5 mẫu iPhone.

Tuấn Anh