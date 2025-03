Nhiều lực lượng truy bắt 3 tên cướp 'đặc biệt nguy hiểm'

Tây NinhCơ quan điều tra xác định 3 bị can tham gia vụ cướp với tính chất "đặc biệt nguy hiểm", hiện đã bỏ trốn nên ra quyết định truy nã, phối hợp nhiều lực lượng truy bắt.

Ngày 22/3, Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đào Xuân Lộc (33 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy (cùng 32 tuổi) về tội Cướp tài sản.

Một nguồn tin cho biết nhóm này liên quan đến vụ cướp 2 triệu USD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, các lực lượng thuộc Bộ Công an đang phối hợp nhiều tỉnh thành truy bắt.

Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Duy (từ trái sang) bị truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Công an tỉnh Tây Ninh thông báo, bất kỳ người dân nào biết thông tin, nơi lẩn trốn của 3 bị can trên đều có quyền bắt giữ, hoặc thông báo đến cơ quan công an, VKS, hoặc UBND nơi gần nhất.

"Gia đình, bạn bè hãy thuyết phục, vận động 3 người trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trường hợp cố tình che giấu, không tố giác sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật", quyết định truy nã nêu.

Tuyết Nhung - Nhật Vy