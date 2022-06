Nhiều lựa chọn việc làm cho du học sinh tại Queensland

Tại tập 5 của chuỗi tọa đàm Tỏa sáng cùng Australia, chủ đề "Rộng mở cánh cửa du học Australia (Phần 2)", bà Vân Trần - Giám đốc Phát triển Giáo dục, Phòng Thương mại và Đầu tư Queensland tại Việt Nam đã chia sẻ những những điều chưa biết về điểm đến du học tại bang Queensland cũng như những thông tin về tình hình phát triển kinh tế và triển vọng việc làm tại bang này.

Queensland có diện tích lớn thứ hai Australia với dân số hơn 5 triệu người. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Việc làm (Department of Education, Skills and Employment) năm 2021, bang Queensland có cộng đồng du học sinh quốc tế đa dạng nhất tại Australia. Trong đó, lượng du học sinh Việt Nam đông thứ 10 tại bang.

Bang được bao quanh bởi những bãi biển trải dài, người dân cũng như du học sinh có thể thỏa sức nằm lười trên bãi biển hoặc tham gia các môn thể thao dưới nước. Nếu là người yêu thích không khí nhộn nhịp, Brisbane sôi động - một thành phố không ngủ với các hoạt động bất tận sẽ là nơi du học sinh có thể gọi là nhà trong hành trình du học.

Ngoài ra, bang có nhiều điểm du lịch nổi tiếng, khu bảo tồn tự nhiên, như rạn san hô Great Barrier Reef (Bờ đá lớn) ở phía bắc, và cụm đảo Whitsunday ở vùng trung tâm bang. Đặc biệt, Brisbane là trung tâm văn hóa và tổ hợp nhiều viện nghiên cứu văn hóa, thư viện bảo tàng lớn của bang, cũng như có trung tâm chăm sóc, bảo tàng gấu koala...

Nền kinh tế phát triển đồng đều

Theo diễn giả, Queensland là nền kinh tế lớn thứ ba của Australia, với thế mạnh về khai thác, xuất khẩu than, khoáng sản, năng lượng với nhiều công ty đa quốc gia đặt trụ sở. Ngoài ra, y tế, giáo dục cũng là thế mạnh. "Hai giáo sư đặt nền móng cho sự phát triển cũng như phát minh ra vaccine chống ung thư cổ tử cung HPV đều đến từ Đại học Queensland", vị diễn giả chia sẻ.

Đặc biệt, nơi đây còn được công bố làm nơi tổ chức Thế hội vận hội Olympic 2032 nên nhu cầu nhân lực hiện tăng dần. Trước đó, tháng 4/2021, thống đốc bang cũng công bố kế hoạch đầu tư 7,5 triệu USD để thu hút nhân tài cho ngành du lịch của bang, và tăng nhu cầu nhân lực lên gần 300,000 vị trí cho nhiều ngành nghề, bán thời gian, toàn thời gian...

Bốn nhóm ngành chính được Chính phủ bang tập trung phát triển nhân lực gồm: Y tế (bác sĩ, y tá, trợ sản, chuyên viên an sinh xã hội...), nhóm ngành nhà hàng, khách sạn và du lịch; nhóm ngành giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp vì bang cần nguồn giáo viên cấp hai, ba, thạc sĩ, giáo sư đại học. Nhóm ngành thứ tư là dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật như chuyên viên tài chính, kinh doanh, luật pháp, kỹ sư, kiến trúc sư, công nghệ thông tin, công nghệ máy tính...

Để thu hút thêm nhân tài về cho bang thì du học sinh học các vùng không đông dân (ví dụ Gold Coast, Townsville, Rockhampton, Cairns...) sẽ được cộng điểm vùng trong kế hoạch định cư. Ngoài chính sách chung về visa làm việc tạm thời sau khi tốt nghiệp, sinh viên quốc tế từ bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đủ tiêu chuẩn có thể nộp đơn xin gia hạn thêm từ một đến hai năm sau đó.

Hệ thống giáo dục có bề dày lịch sử

Các trường của bang Queensland đều xếp hạng cao về chất lượng trên thế giới. Nhiều trường có lịch sử giảng dạy lâu đời với 200 ngành giảng dạy như kinh doanh, kinh tế, công nghệ thông tin, nông nghiệp, y tế, giáo dục... và được nhiều du học sinh Việt lựa chọn.

Trong đó, mỗi trường đều có ngành thế mạnh riêng. Đơn cử, trường Đại học Queensland (UQ) thuộc nhóm 8 trường đại học hàng đầu Australia (Group of Eight) có ngành kỹ sư hóa học, bác sĩ nha khoa và thú y là ngành đào tạo duy nhất tại Brisbane. Với lịch sử hơn 100 năm thành lập, Đại học Queensland (UQ) là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Chất lượng đào tạo của trường không chỉ mang lại sự tin tưởng của sinh viên đa quốc gia mà còn nhận được sự tin tưởng của các công ty, tập đoàn lớn toàn cầu. Nơi đây cũng chính là "cái nôi" của các chủ nhân giải thưởng mang tầm cỡ quốc tế như Nobel hay Oscar, đồng thời cũng đã đào tạo ra nhiều chính khách và doanh nhân ở nhiều lĩnh vực như luật, khoa học, dịch vụ công và nghệ thuật.

Trường Đại học Công Nghệ Queensland (QUT) thuộc nhóm ngành công nghệ cao của Australia có ngành bác sĩ khúc xạ nhãn khoa được đào tạo duy nhất tại bang. QUT được biết đến như "một trường đại học dành cho thế giới thực" bởi sự liên kết chặt chẽ với các chương trình giảng dạy của trường cũng như các nghiên cứu ứng dụng. Nhờ vậy đây là một trong những trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao. Hiện trường có 2 cơ sở gồm: Garden Point (trung tâm thành phố Brisbane) và Kelvin Grove, có xe buýt miễn phí dành cho sinh viên trường di chuyển giữa hai cơ sở, tạo điều kiện sinh hoạt thuận tiện cho sinh viên.

Trường Đại học Griffith cũng là một trong những trường đại học danh tiếng tại Queensland với ngành quản lý nhà hàng khách sạn đứng hàng đầu Australia, và vào top 5 thế thế giới, theo QS World University Ranking. Đại học Griffith từng được xếp vào danh sách 300 trường đại học hàng đầu thế giới, theo Times Higher Education (THE) và top 30 trường đại học trẻ hàng đầu thế giới dưới 50 tuổi theo Times Higher Education năm 2020.

Đặc biệt, các trường của bang đều đào tạo ngành hàng không: từ phi công thương mại đến kỹ sư điện máy bay, quản lý hàng không... Theo bà Vân Trần, đây là ngành mới và hot trong thị trường du học hiện tại nói chung và Việt Nam nói riêng.

Nữ diễn giả lưu ý thêm, gần đây du học sinh Việt Nam cũng có xu hướng chọn các nhóm ngành đào tạo nghề như bếp trưởng, nghệ nhân làm bánh ngọt, hay công nghệ ô tô. Các ngành này có cơ hội việc làm đầu ra cao. Phụ huynh và học sinh có thể chọn học liên thông tại các trường đại học tốt của bang sau này.

Hiện ở Việt Nam có đại diện của 3 trường đại học của bang là Đại học Queensland, Đại học Công Nghệ Queensland và Đại học Griffith.

Nhiều chính sách hỗ trợ du học sinh

Queensland là một trong những bang có nhiều chính sách hỗ trợ du học sinh hấp dẫn. Bên cạnh đó, bang còn có chương trình thu hút nhân tài với chế độ miễn và giảm học phí từ mẫu giáo cho học sinh là con em của nghiên cứu sinh tiến sĩ và sinh viên theo học thạc sĩ nghiên cứu. Bang cũng có đường dây nóng 24/7 để hỗ trợ học sinh, sinh viên, phụ huynh về mọi vấn đề liên quan đến sống và học tập tại bang.

Ngoài ra, Study Queensland triển khai 5 văn phòng hỗ trợ du học sinh quốc tế nằm ngoài thủ phủ Brisbane nên phụ huynh không cần lo khi gửi con đến vùng không phải thủ phủ vì đều có nhiều hỗ trợ cho du học sinh. Bang đồng thời triển khai 2 trung tâm học tập để các học sinh, sinh viên tới học, làm việc nhóm miễn phí.

Để giúp sinh viên nâng cao kinh nghiệm làm việc, xin việc dễ hơn khi tốt nghiệp thì Study Queensland còn tạo nền tảng online giúp sinh viên xây dựng kinh nghiệm làm việc thực tiễn, bằng cách kết nối họ với những dự án thực của các doanh nghiệp bản địa, sinh viên hoàn thành dự án sẽ được chứng nhận để thêm vào lý lịch làm việc sau này.

"Shine with Australia - Tỏa sáng cùng Australia" là chuỗi tọa đàm trang bị hành trang du học cho du học sinh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình với nền giáo dục đại học chất lượng quốc tế của Australia.

Chương trình do Viện ISB - Đại học Kinh tế TP HCM (UEH), Cơ quan Thương mại và Đầu tư chính phủ Australia (Austrade) và báo điện tử VnExpress tổ chức, tiếp nối mùa 7 - "Shine with Australia" của Austrade trên IFO Show, VTV7.

Sự kiện quy tụ hơn 20 diễn giả là các chuyên gia giáo dục hàng đầu, đại diện bang và vùng lãnh thổ của Australia cũng như nhiều du học sinh Việt du học thành công.

Chuỗi tọa đàm cũng giới thiệu Global Pathways, mô hình du học chuyển tiếp và nhận bằng từ các đại học Top 1% thế giới của Australia như Đại học Macquarie, Monash, Adelaide, Western Sydney, Wollongong, Griffith, South Australia,... cùng nhiều học bổng giá trị.

Độc giả tìm hiểu thêm thông tin về du học bang Queensland tại website của Study Queensland hoặc liên hệ email: van.tran@tiq.qld.gov.au