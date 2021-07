Nhiều loại thực phẩm tăng giá mạnh

TP HCMDịch bệnh gây khó khăn trong vận chuyển, nguồn cung hạn chế khiến giá rau tăng 20-30%, còn thuỷ hải sản cũng đắt thêm 10-15%.

Khảo sát của VnExpress tại một vài chợ truyền thống và cửa hàng bán thực phẩm hôm nay cho thấy, giá rau tăng 10.000-20.000 đồng (20-30%) một kg. Trong đó, dưa leo tăng 10.000 đồng lên 40.000 đồng một kg; rau bí từ 30.000 đồng một bó lên 40.000 đồng một bó; xà lách cũng tăng lên 50.000 đồng một kg. Các loại rau khác đồng loạt tăng thêm 5.000 đồng.

Cùng với rau xanh, giá thủy hải sản cũng tăng mạnh, trong đó, tôm tăng thêm 20.000 đồng một kg, cá bớp từ 280.000 đồng lên 310.000 đồng, cá điêu hồng thay vì 60.000 đồng nay cũng lên 70.000 đồng một kg. Các loại mực, bạch tuộc tăng thêm 20.000 đồng một kg.

Với thịt heo, nhiều cơ sở hiện đã điều chỉnh tăng khi nhu cầu lên cao. Theo đó, một số cơ sở bán nhỏ lẻ tăng giá sườn heo, thịt ba rọi thêm 20.000-30.000 đồng mỗi kg. Do nhu cầu các loại này tăng cao trong khi nguồn hàng cung ứng đang giảm.

Rau củ tại cửa hàng trên đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp). Ảnh: Hồng Châu.

Chị Hoa, chủ sạp rau củ trên đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp) cho biết, giá rau củ và thực phẩm tăng mạnh là do thực hiện giãn cách xã hội không chỉ ở TP HCM mà còn ở nhiều tỉnh thành khác nên việc vận chuyển khó khăn hơn, nhất là rau xanh và thủy hải sản.

"Rau về các chợ đầu mối hôm nay ít hơn mọi khi. Trong khi đó, nhu cầu mua hàng hiện tăng cao khiến giá rau tăng mạnh hơn so với hôm qua và tuần trước đó", chị Hoa nói.

Với mặt hàng thủy hải sản, anh Hòa, chủ vựa hải sản Phú Yên giải thích, tỉnh này cũng đang siết chặt do dịch bệnh nên hàng hóa lưu thông chậm hơn. Trong khi đó, chi phí vận chuyển tăng gấp 4 lần đẩy giá hải sản lên cao.

"Giá tại các đầu mối giao hàng chỉ tăng nhẹ nhưng chi phí vận chuyển hàng tăng cao nên tiểu thương và nhiều cửa hàng buộc phải tăng giá bán", anh Hòa nói thêm.

Báo cáo của Chợ đầu mối Thủ Đức hôm nay cho thấy, lượng hàng về chợ 2.848 tấn, giảm 14,9% so với ngày trước. Trong đó, rau từ Tùng Nghĩa giảm gần 30%, hàng từ Tiền Giang và Long An về chợ giảm 22,7%. Vì lượng hàng về giảm nên một vài nông sản đã tăng thêm 5.000-10.000 đồng so với nửa tháng trước và tăng 1.000-3.000 đồng một kg so với ngày trước đó.

Hồng Châu