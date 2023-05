Nhiều loại cá nuôi tăng giá mạnh

Nguồn cung hạn chế khiến cá điêu hồng, lóc, hú, đồng loạt tăng giá 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Lâm, hộ chuyên nuôi cá điêu hồng ở An Giang, cho biết từ cuối tháng 4 đến nay, giá cá điêu hồng thương phẩm liên tục đi lên. Theo đó, thương lái thu mua loại này tại ao với mức 40.000-48.000 một kg, tăng 7.000-10.000 đồng (khoảng 33%) so với cùng kỳ năm ngoái. "Với mức giá này, tôi lời khoảng 5.000 đồng một kg sau khi trừ chi phí", ông Lâm nói.

Tương tự, giá cá nàng hai, lóc, hú tại các cơ sở nuôi cũng đồng loạt tăng 20%, lên lần lượt 38.000-70.000 đồng một kg.

Giá bán tại các hộ nuôi tăng cao khiến cá bán lẻ ra thị trường leo thang. Khảo sát tại các chợ TP HCM cho thấy, giá các loại cá nuôi như điêu hồng, cá bớp, lóc, hú đều tăng mạnh trong tuần qua.

Tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), Xóm Mới (Gò Vấp), Tân Định (quận 1), giá nhiều loại cá nuôi tăng 10.000-15.000 đồng một kg so với tháng trước. Theo đó, cá điêu hồng loại dưới một kg có giá bán lẻ 80.000 đồng, loại trên một kg là 90.000 đồng. Tương tự, cá lóc dao động 90.000-100.000 đồng một kg, cá hú tăng từ 90.000 đồng lên 110.000 đồng.

Giá cá tăng cao trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Chị Hoa, tiểu thương chợ Xóm Mới (Gò Vấp), cho biết nếu hai tuần trước, chị có thể nhập 50 kg cá điêu hồng một ngày gồm loại dưới và trên một kg một con, nay lượng nhập giảm hơn một nửa.

Để cân đối nguồn hàng, chị Lan, tiểu thương chợ Bình Thạnh phải tăng cường bán thêm cá lóc, hú và một số loại cá biển.

Cá điêu hồng đang được tiểu thương chợ Xóm Mới bán với giá 80.000 đồng một kg cho cá dưới 1kg một con. Ảnh: Hồng Châu

Ông Đạt – thương lái thu mua cá tại các tỉnh miền Tây - cho biết nắng nóng đang khiến sản lượng cá bán ra thị trường sụt giảm. Theo ông, đây cũng là nguyên nhân chính khiến giá cá tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, sức mua yếu trong thời gian qua đã khiến nhiều hộ giảm sản lượng nuôi. Một số hộ nuôi mới chưa có kỹ thuật, cá chậm tăng trưởng nên sản lượng cho thu hoạch giảm khoảng 10-20% so với năm ngoái.

"Cùng kỳ 2022, tôi bán ra thị trường 2-3 tấn một ngày, nay giảm còn 1-2 tấn, đa phần cá có trọng lượng dưới một kg", ông Đạt cho hay.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, Tiền Giang, 4 tháng đầu năm, sản lượng cá nuôi của nông dân ít hơn so với cùng kỳ. Nhiều hộ nuôi cá lóc, điêu hồng thu hẹp diện tích, một số hộ đang dự định chuyển sang nuôi cá mú, cá bớp do đó nguồn cung ra thị trường giảm, đẩy giá tăng cao.

Tại Đắk Lắk, từ đầu tháng 5 đến nay, nắng nóng kéo dài khiến cá lồng bè nuôi chết hàng loạt. Ở huyện Krông Ana, các hộ nuôi cá lồng bè cho biết số lượng cá chết trong những ngày gần đây bình quân khoảng 10 tấn một ngày. Hiện, chính quyền địa phương và hộ nuôi đang tìm cách khắc phục.

Hồng Châu