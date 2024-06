Nhiều lao động Tây Nguyên chọn giao hàng làm nghề mưu sinh

Hoạt động thương mại điện tử phát triển, nhiều thanh niên khu vực Tây Nguyên chọn nghề giao hàng là công việc lao động chính để trang trải cuộc sống.

Theo chia sẻ từ BEST Express, hiện đơn vị có 250 shipper đang đảm nhận việc giao phát hàng tại khu vực Tây Nguyên, xử lý hơn 20.000 đơn hàng mỗi ngày.

Cũng như đội ngũ nhân viên giao hàng các khu vực khác, thời gian giao nhận hàng là chỉ tiêu cam kết hàng đầu của shipper đối với khách hàng. Để tránh tình trạng hàng hóa tồn đọng, vào mùa mưa, đội ngũ shipper ở khu vực này thường tranh thủ bắt đầu ca giao hàng sớm hơn để kịp giao toàn bộ bưu kiện trong ngày trước khi những cơn mưa xuất hiện.

Shipper đang giao hàng tại Tây Nguyên. Ảnh: BEST Express

Mùa mưa Tây Nguyên là mùa thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm. Với địa hình cao nguyên, đèo dốc nhiều và đường chủ yếu là đường đất đỏ bazan nên mùa mưa đường sá trở nên trơn trượt, lầy lội khó đi và cản trở hoạt động giao nhận hàng chuyển phát nhanh.



Theo các shipper tại đây chia sẻ, khoảng cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 lượng mưa nhiều nhất. Những trận mưa lớn kéo dài, thậm chí cả tuần khiến cả bầu trời trắng xóa. Những cơn mưa xối xả của Tây Nguyên có thể kéo theo lũ quét và kéo theo hiện tượng sạt lở. Trong thời tiết đó, đội ngũ nhân viên giao hàng của các bưu cục tại đây vẫn bằng mọi cách mang bưu kiện chuyển phát nhanh vượt lũ để giao đến tay khách hàng an toàn.

Shipper BEST đang thúc đẩy hoạt động giao hàng phát triển tại khu vực Tây Nguyên. Ảnh: BEST Express

Để theo được nghề shipper chuyển phát nhanh, các bạn không chỉ phải am hiểu tuyến đường, có kỹ năng giao hàng giỏi mà shipper nơi đây còn phải hiểu rõ đặc điểm thời tiết để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi giao hàng nhằm đảm bảo an toàn hàng hoá và an toàn bản thân.

Không chỉ đối mặt với khó khăn về địa hình và thời tiết, đội ngũ shipper nơi đây còn đối mặt với những khó khăn về công việc.

Bạn Thịnh - shipper BEST Express tại tỉnh Gia Lai cho biết anh đến với nghề shipper rất tình cờ. Sau vài năm làm việc ở TP HCM, Thịnh quyết định về quê tìm việc, đang lúc nhàn rỗi, anh bắt gặp thông tin tuyển dụng của bưu cục gần nhà nên đã xin vào thử việc. Khéo giao tiếp và chịu khó, Thịnh đạt tỷ lệ giao hàng thành công đến hơn 85%, thu nhập trung bình mỗi tháng 7 - 8 triệu chưa kể các khoản thưởng chuyên cần.

Tuy vậy, trong hai năm làm shipper, Thịnh cũng gặp nhiều tình hướng "khó đỡ". Thịnh kể có lần anh giao đơn hàng thời trang cho một khách nữ, đơn không cho đồng kiểm (xem hàng trước khi nhận) nhưng khách khăng khăng mở ra xem, sau khi xem, khách lấy lý do hàng không đúng với mô tả và từ chối nhận hàng, anh cố gắng thuyết phục khách nhưng không được, đành phải mang hàng về và còn phải đóng phạt vì tự ý cho khách xem hàng, trái với quy định của shop.

Ksor Nguyễn Minh Thành đang chuẩn bị hàng hóa chuẩn bị giao đến tay khách. Ảnh: BEST Express

Ksor - người dân tộc Giá Rai, shipper BEST Express tại tỉnh Đăk Lăk lại được một bài học "nhớ đời" trong những ngày đầu làm việc. Khi đó mới vào nghề, anh phụ trách giao hàng tuyến xã, đường gập ghềnh xóc nảy, trong khi di chuyển bạn làm rơi đơn hàng của khách lúc nào không hay. Đó là thỏi son môi được đóng trong chiếc hộp khá nhỏ lại xếp ở mặt trên nên khi bị xóc đã lọt ra khỏi giỏ giao hàng. Khi đến nhà khách, anh tìm mãi không thấy mới biết hàng đã rơi mất. Anh đã phải bỏ tiền túi trả cho shop, cũng may giá trị món hàng không lớn nhưng đủ nhắc anh ghi nhớ. Từ đó anh có thói quen các món hàng nhỏ, dễ thất lạc bạn cho vào túi đeo bên mình, những kiện hàng lớn mới xếp vào giỏ.

Nhờ những nỗ lực, trung bình mỗi ngày các shipper khu vực Tây Nguyên giao được gần 80 bưu kiện, vào mùa cao điểm bán hàng có thể giao 100 - 120 đơn.

Để kịp thời khích lệ những nỗ lực của đội ngũ shipper tại đây, BEST Express đã triển khai chương trình Tiếp sức mùa mưa, dành tặng bộ trang bị giao hàng đến đội ngũ nhân viên giao hàng các bưu cục nhượng quyền tại TP HCM, Bình Dương và khu vực Tây Nguyên với mong muốn chia sẻ khó khăn với đội ngũ và cung cấp cho anh em thêm trang bị để làm việc thuận tiền hơn.

Thế Đan