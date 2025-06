Nhiều lãnh đạo tỉnh thành cũ được điều động về trung ương

Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Ninh Bình, Nam Định cũ, được điều động về công tác tại các cơ quan trung ương sau khi sáp nhập các tỉnh thành.

Chiều 30/6, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang làm Phó ban Nội chính Trung ương.

Ông Quang 57 tuổi, quê huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang; Uỷ viên Trung ương Đảng; tiến sĩ luật học. Ông là cán bộ trưởng thành từ ngành Tòa án, từng giữ chức Phó chánh án TAND tối cao, Phó bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang. Tháng 6/2017, ông tiếp tục làm Phó chánh án TAND Tối cao. Ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang từ tháng 4/2021 đến nay.

Sáng nay, các địa phương đồng loạt công bố thành lập tỉnh thành mới, trong đó An Giang sáp nhập với Kiên Giang thành tỉnh An Giang mới, diện tích 9.888 km2, dân số 4,95 triệu. Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang mới.

Ông Lê Hồng Quang nhận quyết định giữ chức Phó ban Nội chính Trung ương, chiều 30/6. Ảnh: Noichinh

Chiều cùng ngày, ông Đặng Khánh Toàn, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Toàn 54 tuổi, là cử nhân chính trị, quê Hải Dương. Ông từng kinh qua nhiều chức vụ tại Thanh tra Chính phủ như Vụ trưởng Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo Khối Nội chính và Kinh tế tổng hợp (Vụ II); Vụ trưởng Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra. Ông làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng từ tháng 7/2021 và làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định từ tháng 11/2024.

Ông Đặng Khánh Toàn nhận quyết định giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, chiều 30/6. Ảnh: Đảng Cộng sản

Ông Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Huấn 54 tuổi, quê Hà Tĩnh; phó giáo sư, tiến sĩ Lịch sử Đảng; quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Trung ương khóa 12 (dự khuyết) và 13, từng là giảng viên, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó giám đốc rồi Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tháng 7/2017, ông Huấn giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản và làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình từ tháng 3/2023.

Ba tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình đã sáp nhập thành tỉnh Ninh Bình mới, do ông Trương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Đoàn Minh Huấn nhận quyết định giữ chức Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chiều 30/6. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Thanh Lâm, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Lâm 52 tuổi, quê Hà Nam, thạc sĩ quản trị thông tin. Ông từng làm cán bộ tỉnh đoàn Hà Nam; Phó chánh Văn phòng, Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Phó tổng biên tập báo Tiền Phong; Phó vụ trưởng, Vụ trưởng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương từ tháng 12/2021.

Tháng 3/2024, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, sau đó được phân công làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Chiều nay, Ban Bí thư cũng đã điều động ông Nguyễn Huy Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giữ chức Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bà Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Vũ Tuân