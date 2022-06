Nhiều lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam bị kỷ luật

Chủ tịch Hội đồng thành viên, tổng giám đốc, hai phó tổng giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) bị kỷ luật vì vi phạm quản lý, khai thác than.

Tại kỳ họp ngày 20-22/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy TKV nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Ba người bị cảnh cáo gồm ông Lê Minh Chuẩn (Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên); Đặng Thanh Hải (Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc); Nguyễn Ngọc Cơ (Phó tổng giám đốc, nguyên Đảng ủy viên Tập đoàn).

Ông Phan Xuân Thủy, Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc TKV, bị khiển trách.

Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV. Ảnh: Vinacomin

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cá nhân ở TKV, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy TKV đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát.

Hậu quả là Hội đồng thành viên, một số lãnh đạo tập đoàn và đơn vị cấp dưới vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư một số dự án; trong quản lý, khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh. Nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự.

Cơ quan kiểm tra Trung ương đánh giá, những vi phạm nêu trên "đã gây hậu quả nghiêm trọng; ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất, kinh doanh, đến uy tín của tổ chức đảng và tập đoàn".

Ngoài kỷ luật một số lãnh đạo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy TKV chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến vi phạm nêu trên.

Ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc TKV. Ảnh: Vinacomin

Trước đó tháng 12/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hàng loạt cán bộ do liên quan vi phạm khai thác than ở Quảng Ninh. Trong đó ông Vũ Anh Tuấn (Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó tổng giám đốc TKV) và Ban thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 bị cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cảnh cáo các ông Bùi Văn Ngợi (Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh, nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty Than Hạ Long); Đỗ Cảnh Dương (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam); Lại Hồng Thanh (Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam).

Viết Tuân