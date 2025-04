Nhiều lần đến giờ cơm, mẹ chồng gọi mỗi anh sang ăn

Thay vì gọi mỗi anh, sao bố mẹ chồng không lấy một chút, đưa cho con dâu bưng lên để cả gia đình tôi cùng ăn.

Tôi kể câu chuyện của tôi và muốn xin ý kiến độc giả, đặc biệt các anh nam, xem có phải tôi cư xử không bình thường. Từ khi kết hôn, cách đây hơn chục năm, mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng khá tốt vì chúng tôi không sống cùng nhau, giờ không tốt chút nào. Nói về gia đình một chút, chúng tôi sống chung với nhà nội. Bố mẹ và anh chồng sống ở tầng trệt, nhà tôi 4 người sống riêng trên lầu. Nhà có hai bếp đặt ở tầng trệt và tủ lạnh dùng chung, đều ở tầng trệt. Mới về sống chung, gia đình tôi và nhà chồng ăn chung. Rồi do một số lý do đặc biệt, họ chửi bới rất khó nghe và cho gia đình tôi ăn riêng, lúc đó tôi rất vui vì được tự do. Khi nhà chồng và nhà tôi hòa thuận lại, tôi không ăn chung mà quyết định ăn riêng luôn.

Những chuyện khác tôi đều nhịn cho qua, thế nhưng có một chuyện làm tôi rất khó chịu. Chúng tôi ăn riêng nhưng lúc đầu, mẹ chồng thường xuyên sáng hoặc trưa nấu ăn xong là gọi chồng tôi xuống ăn, hôm hỏi ăn bún không, hôm hỏi ăn xôi không... Có hôm gia đình tôi đang ăn sáng bà cũng gọi. Chồng tôi khá vô tâm, chẳng nghĩ đến cảm giác của vợ, cứ mẹ gọi là chạy xuống ăn ngay. Tôi giải thích với chồng rằng giờ gia đình mình đã ăn riêng, anh cứ chạy về nhà đẻ ăn uống nói cười vui vẻ, còn vợ con lủi thủi tự ăn, tôi chán lắm. Vì thế khi mẹ chồng gọi, tôi nghĩ anh khéo léo từ chối hoặc xuống xin một tô lên cùng ăn với vợ con, như vậy vui vẻ hơn. Bố mẹ chồng tôi sống với anh chồng nên không phải cô đơn gì, một tuần chồng xuống ăn với ông bà một hai buổi là được, còn anh hãy sống cho cuộc sống riêng của gia đình nhỏ. Tôi cũng nói với mẹ chồng rằng mẹ muốn cho gì cứ lấy ra chén hoặc tô rồi con bưng lên.

Lúc đầu tôi nói, mẹ chồng và chồng giận dữ, khó chịu, giận tôi cả tháng. Tôi kệ, sau đó họ cũng làm như tôi nói được một thời gian, giờ lại gọi chồng tôi xuống ăn. Hôm vừa rồi, tôi đang nấu ăn trưa, nghe bố chồng gọi lớn: "Nam xuống cuốn bánh tráng", chồng tôi cũng ào chạy xuống ăn. Lúc đó tôi bức xúc quá, khi họ đang ăn tôi ra nói từ hôm nay anhchuyển xuống ăn chung với nhà nội luôn nhé. Trước đó tôi nhiều lần cho chồng chọn, thích về ăn chung với bố mẹ thì ba mẹ con tôi ăn riêng. Còn kiểu chạy lên chạy xuống, lấy vợ có con rồi gia đình ăn riêng mà cứ chạy về nhà đẻ ăn trực như lẽ thường thì không được.

Chồng tôi nói anh và nhà anh như vậy là bình thường, mẹ thương con nên có chút đồ ngon mới gọi. Tôi nói lại, mẹ nào chẳng thương con, nhưng mỗi tình huống sẽ có cách làm khác nhau. Với đứa độc thân, bố mẹ gọi như vậy không sao, nhưng người đã có gia đình và ăn riêng thì không hợp lý. Thay vì gọi mỗi mình con trai mình, sao bố mẹ không lấy một chút, có ít thì lấy ra chén, nhiều thì lấy ra tô, đưa cho con dâu bưng lên cho vợ chồng con cái cùng ăn, làm như vậy con dâu thật biết ơn, tìm cách trả ơn và có tình cảm với nhà chồng.

Hôm đó, mẹ chồng tôi nói: "Tao là mẹ nó, nó ăn với cha mẹ nó, có gì mà mày không cho". Tôi cũng nói lại, gia đình chúng con đã ăn riêng rồi, để chúng con ăn uống với nhau, sao cứ tới giờ ăn là mẹ gọi chồng con đi. Nếu trước đây bà nội cũng làm vậy với ba, mẹ sẽ nghĩ gì. Mẹ chồng lại bảo trước đây bà nội mà gọi thế thì bà mừng quá. Tôi và mẹ nói qua nói lại mấy câu nữa. Tôi trước đây hỏi chồng rằng, thời gia đình anh sống cùng ông bà nội, cũng ăn riêng, vậy bà nội có tới giờ ăn là gọi bố anh về ăn không, hay bố ăn cùng gia đình anh? Chồng trả lời rằng thời đó khổ, có đâu mà gọi. Tôi nói họ có con một, nuôi con được, chẳng qua con đã lập gia đình nên để con sống với gia đình nó thôi.

Hôm đó lúc chồng tôi đi ra ngoài, mẹ chồng còn chửi tôi rất nhiều, chửi cả mẹ tôi nữa, rồi còn bảo từ tôi luôn. Giờ tôi chỉ muốn lấy lại hết số tiền bỏ ra xây nhà và ra ở riêng như trước đây thôi. Tôi muốn mọi người, tôi có sai không, có sống ích kỷ không? Cảm ơn các bạn.

Hồng Quyên