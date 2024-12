Nhiều lần chồng chỉ ôm tôi nhưng không làm gì tiếp theo

Vợ chồng tôi sinh hoạt tuần một hai lần, đa số một lần, có tuần không có, thời gian mỗi lần cũng ngắn, chỉ được một hai phút.

Vợ chồng tôi cùng 28 tuổi, có cô con gái một tuổi rất đáng yêu. Chúng tôi ở Hà Nội, đã có nhà, sống riêng gần nhà bố mẹ chồng, tổng thu nhập tháng khoảng 45 triệu đồng (chồng kiếm nhiều hơn tôi), có khoản tiết kiệm và đầu tư (tuy không nhiều). Nói chung cuộc sống vợ chồng luôn phải cố gắng dù không đến mức áp lực, đau đầu thường xuyên hay cãi nhau vì tiền bạc. Nói về chồng tôi, anh làm IT, thường mỗi tuần OT (làm thêm giờ) vài buổi tối, hôm nào về muộn là 21-22 h, sớm là 19h, thứ bảy có tuần làm có tuần không, chỗ làm cách nhà khoảng 10 km.

Những khi anh ở nhà sẽ chủ động làm, không cần tôi nhắc. Ngày không OT, anh về nhà là tôi đã nấu cơm xong. Anh tắm rửa rồi vào ăn cơm, ăn xong anh dọn rửa bát, tôi trông con, hoặc có ngày tôi nấu muộn hay anh muốn ăn món lạ thì anh về mới nấu, nấu xong anh vẫn rửa bát để tôi trông con. Những việc này lặp đi lặp lại, có lúc tôi làm có lúc anh làm, chúng tôi đã quen việc nên hầu như không bao giờ phải phân chia, cứ ai tiện thì làm.

Nói thêm là trông bé nhà tôi cũng khá mệt vì bé hiếu động, không ngồi im bao giờ. Anh cũng thích chơi với con, ăn cơm dọn dẹp xong cả nhà chơi với nhau. Có những hôm bé muốn đi chơi mà tôi không muốn đi thì anh sẽ bế con xuống sảnh chơi, cho tôi ngồi học thêm ngoại ngữ hoặc làm việc gì đó. Đến giờ bé đi ngủ (tầm 21h) anh cho bé về để tôi ru ngủ, từ đó cho đến lúc đi ngủ anh ngồi lướt điện thoại, máy tính xem bóng đá/game hoặc đọc tin tức (anh hay đọc về đất để đầu tư).

Anh thức khá khuya, tầm 12h hoặc hơn mới đi ngủ. Sáng hôm sau thì tùy, có hôm tôi dậy nấu cơm, có hôm anh dậy đi chợ và nấu, anh nấu nhiều hơn tôi. Có hôm anh dậy muộn không kịp nấu, chỉ kịp đi mua đồ sẵn về ăn thì luôn mua cho tôi rồi đi, còn anh đến công ty mới ăn. Đồ của con gần như luôn là tôi nấu, nhỡ nhàng anh mới nấu. Tôi tính ngăn nắp, nhà và đồ đạc lúc nào cũng sắp xếp gọn gàng, lau dọn liên tục, sạch bong mới thấy thoải mái. Tôi không yêu cầu anh làm nhưng có những khi anh để đồ không gọn tôi sẽ nói. Tôi nóng tính nên đôi lần nói hơi gay gắt, đang sửa dần vì thấy không ai hoàn hảo (có giảm mà chưa hoàn toàn). Tôi thấy chồng cũng cố gắng gọn gàng hơn sau những lần tôi nói như vậy.

Các vấn đề trong cuộc sống, vợ chồng vẫn hay chia sẻ với nhau, nhưng giờ đã có con, thời gian eo hẹp hơn nên đúng là đôi khi thấy không còn như trước, cảm giác không tường tận như hồi đang yêu nhau. Tôi thấy khá bình thường và nghĩ chắc mọi người cũng vậy. Chồng luôn quan tâm tôi và con, thường ngày luôn hỏi tôi muốn ăn gì. Có món gì ngon anh cũng muốn mua hoặc làm cho tôi ăn. Tôi và con chi tiêu gì, anh không tiếc, thường cố gắng dành thứ tốt cho hai mẹ con, bản thân dùng lại sơ sài hơn. Mọi chuyện tôi thấy khá ổn, trừ chuyện quan hệ vợ chồng.

Thời gian tôi bầu bí, chúng tôi cũng ít quan hệ, do sức khỏe tôi không tốt lắm, thi thoảng mới có, chồng cũng không kêu hay đòi hỏi gì (lúc đó đôi lần tôi cũng thắc mắc, không biết chồng mình có ra ngoài không nữa). Sau khi sinh, hết tháng cữ, tôi ở nhà ngoại, đến khi con 6 tháng mới quay về với chồng. Thời gian đó vừa do tôi ở ngoại, vừa do tôi mải chăm con, chồng cũng không đòi hỏi, vợ chồng hiếm khi quan hệ, dù chồng vẫn thường xuyên vào thăm hai mẹ con, trong tuần một hai lần, cuối tuần hầu như ở với mẹ con tôi.

Khi vợ chồng về ở chung, thời gian đầu anh cũng ít khi chủ động chuyện chăn gối, thậm chí có lần đến hai tháng vợ chồng mới gần gũi. Việc này với bản thân tôi không có vấn đề lắm, vì tôi vẫn ổn. Tôi suy nghĩ mãi, không biết có phải vì anh đi làm rồi về làm việc nhà, trông con, lại thức khuya nên yếu không? Tôi thấy chồng gầy hơn so với lúc mới cưới. Hay là do tôi tăng cân sau sinh, mải mê chăm con nên cũng nhiều lúc đầu bù tóc rối? Tôi cũng nghĩ hay do những lần nhà bề bộn, tôi nói anh gay gắt, anh không còn hứng với tôi nữa? Hoặc anh có người khác bên ngoài?

Tôi vừa tin anh vừa sợ phát hiện điều gì đó nên hầu như không kiểm tra điện thoại anh, dù biết mật khẩu. Anh cũng không giấu giếm hay khư khư điện thoại. Giờ đọc nhiều vụ chồng ở nhà rất nề nếp chu đáo mà vẫn ra ngoài ngoại tình nên tôi lại sợ. Thường lúc đi ngủ anh vẫn ôm tôi, có vài lần nằm cạnh ôm tôi nhưng lại chẳng "tiến tới" bước tiếp theo, một lúc là anh ngủ say luôn, tôi lại càng thắc mắc. Tôi chưa dám hỏi thẳng anh, phần vì ngại, phần vì sợ chồng thấy mình hỏi lại phải gồng. Tôi nên nói chuyện như thế nào với chồng về vấn đề này, để chồng thấy thoải mái nhất có thể?

Huyền Ngân