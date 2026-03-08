Nhiều lần bị chồng đuổi khỏi nhà, đồ đạc của tôi cũng bị đốt hết

Vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau, anh nóng tính và là con trai duy nhất trong gia đình nên từ bé đã được cưng chiều.

Tôi 35 tuổi, buôn bán nhỏ ở nhà, khách cũng đều. Tôi lấy chồng được 10 năm. Chồng làm công chức, vợ chồng có hai con, một gái một trai. Hai bé đều ngoan và hiểu chuyện. Các con ở với mẹ là nhiều, vì thế rất thương mẹ. Vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Chồng tôi nóng tính. Anh là con trai duy nhất trong nhà nên từ bé đã được cưng chiều. Vì thế sau cưới, tôi ở nhà vừa buôn bán, chăm con và lo mọi việc trong gia đình.

Kết thúc một ngày, tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi, đau nhừ người vì phải làm nhiều. Một tuần tôi chỉ ra khỏi nhà một lần để đi chợ, mua đồ ăn cả tuần ăn luôn. Vậy mà chồng vẫn so sánh tôi với những người khác, lúc nào anh cũng nói ước lấy vợ có nghề nghiệp ổn định để anh khỏi vất vả, trong khi đâu phải nuôi tôi.

Tết này vợ chồng cãi nhau, anh đuổi tôi đi. Tức quá tôi về ngoại 17 ngày. Vậy mà anh không gọi điện, lại còn chặn mọi liên lạc. Vì nhớ con, tôi tự mò về. Khi tôi đi, anh đòi để lại tất cả, kể cả tiền trong tài khoản 10 triệu đồng anh cũng đòi. Tôi ra đi bàn tay trắng. Sau đó tôi lại từ về, thấy anh đã đốt hết quần áo, giày dép, những gì liên quan tới tôi đều không còn. Tôi thực sự buồn, phải làm sao đây?

Quỳnh Hương