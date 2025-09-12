Nhiều lần bị bố mẹ nghi ngờ ăn trộm tiền

Mỗi lần ba bị mất tiền, mọi sự nghi ngờ đều đổ về phía cháu, rồi còn khẳng định cháu là người lấy.

Cháu mới lên lớp 10, có dịp lên đây chia sẻ câu chuyện oan ức của mình. Chuyện là buổi tối vừa rồi, lúc 18h45, cháu ra khỏi nhà để đi học thêm như bao ngày, mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ khi cháu về nhà lúc 20h35, qua chỗ mẹ để bàn chuyện học tập. Thế nhưng khi tới lại không có sự chào đón hay vui vẻ mà là sự thất vọng trên mặt mẹ. Cháu hỏi thì mẹ bảo: "Có phải con ăn cắp 60 nghìn đồng của ba không".

Lúc đó cháu như người mất hồn, nghĩ chắc ba mất tiền như thế có thể do làm rơi trên đường, liên quan gì tới mình. Cháu trả lời dứt khoát rằng con không lấy, thế nhưng mẹ vẫn la. Cháu giải thích, mẹ lại xua tay và bảo: "Nếu con không lấy thì về giải thích cho ba chứ mẹ không biết".

Cháu đành nghe theo, về nhà giải thích nhưng đáp lại là những tiếng chửi oan ức, đi kèm với việc bị đuổi ra khỏi nhà trong buổi khuya vắng. Tuy bị đuổi nhưng điều đó không khiến cháu khóc, bởi cháu đã đoán đúng điều sẽ xảy ra. Mỗi lần ba bị mất tiền, mọi sự nghi ngờ đều đổ về phía cháu, rồi còn khẳng định cháu là người lấy. Cháu giải thích lại bị chặn họng và nói lại thô bạo. Theo các cô chú, trong vụ việc này, cháu nên làm gì, có nên tìm lại công bằng hay im lặng chịu trận?

