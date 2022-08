Nhiều khu vực mưa dịp nghỉ lễ 2/9

Miền Bắc, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ dự báo có mưa vào hai ngày 1-2/9, trong khi đó Trung Trung Bộ mưa từ 3/9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ (1-2/9) miền Bắc sẽ có mưa giông gián đoạn. Ngày 3/9, mưa chỉ xuất hiện vào chiều tối ở vùng núi. Ngày 4/9, mưa diện rộng sẽ quay trở lại.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội cao nhất 35 độ C vào thứ bảy, ban đêm 26 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nền nhiệt dao động 17-25 độ C.

Bắc và Trung Trung Bộ dịp nghỉ lễ nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Chiều tối ba ngày 1-2/9 và 4/9 trời sẽ mưa rào. TP Đà Nẵng, nơi diễn ra nhiều hoạt động du lịch như vũ điệu Sông Hàn, vũ hội đường phố, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, nhiều khả năng có mưa vào chiều tối 1/9, sang ngày 2/9 mưa vào đầu giờ chiều.

Nam Trung Bộ cũng có nền nhiệt tương tự, tuy nhiên mưa sẽ muộn hơn, vào chiều tối 3-4/9.

Nam Bộ và Tây Nguyên trong bốn ngày nghỉ lễ dự báo trời mưa giông về chiều tối, ngày nắng 29-34 độ C, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch.

Dịp nghỉ lễ năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày từ 1 đến 4/9.

Gia Chính