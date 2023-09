Nhiều khách vay bị nhân viên ngân hàng lấy gần 13 tỷ đồng

Lâm ĐồngCơ quan điều tra xác định có 18 khách vay đã bị nhân viên ngân hàng Trần Mạnh Cường chiếm đoạt 12,8 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo và trả nợ.

Cường, 31 tuổi, nhân viên tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh TP Bảo Lộc, bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 13/9.

Theo cơ quan điều tra, từ 10/2022 đến tháng 4 năm nay Cường đầu tư tiền ảo bị thua lỗ, nợ nhiều người với số tiền lớn. Để có tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư, Cường đã đưa ra thông tin "làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng" để tiếp tục vay mượn tiền. Cùng thời gian này, Cường được phân công phụ trách hoàn tất các hợp đồng tín dụng thế chấp cho vay đối với 18 khách hàng.

Lúc khách cung cấp số tài khoản đề nhận tiền giải ngân, anh ta đưa thêm tài khoản của mình vào để nhận tổng cộng 12,8 tỷ đồng. Cường lấy tiền này tiếp tục chơi tiền ảo và trả nợ, tự đóng lãi ngân hàng để khách vay không phát hiện. Khi một số người thắc mắc vì không thấy tiền chuyển vào tài khoản, Cường tìm mọi cách để che đậy, tránh né.

Tuy nhiên, sự việc sau đó bị phát hiện. 18 khách hàng lâm vào cảnh nợ nần và bị ngân hàng treo nợ xấu. Ngày 6/7, họ kéo đến chi nhánh ngân hàng căng băng rôn đòi quyền lợi.

Là một trong số các nạn nhân, anh Phan Duy Việt, ở thị trấn Di Linh, ký hợp đồng tín dụng vay 1,5 tỷ đồng do Cường phụ trách, tiền được giải ngân vào ngày 24/3. Sau khi hoàn tất hợp đồng, hệ thống giải ngân đã báo qua số tài khoản mở tại LienVietPostBank, nhưng sau đó anh Việt không thấy tiền chuyển vào tài khoản. Sau hai tuần chờ đợi vẫn không thấy, anh đến ngân hàng tìm hiểu thì được biết số tiền vay đã được chuyển vào tài khoản người khác.

Trường hợp khác là ông Nguyễn Văn Hùng, thực hiện hai hợp đồng vay 3 tỷ đồng vào ngày 10/1, nhưng sau đó chỉ nhận được 1,5 tỷ đồng. Đến đầu tháng 4, ông sốt ruột gọi Cường để hỏi lý do thì không thể liên lạc. Tìm đến ngân hàng tìm hiểu thì ông Hùng được thông báo Cường đã bị sa thải. Ngân hàng cung cấp cho ông hai hợp đồng tín dụng 3 tỷ đồng đã được giải ngân, nhưng một nửa khoản tiền đã bị chuyển qua tài khoản khác. Từ lúc Cường bị sa thải, ông Hùng phải gánh lãi 40 triệu đồng mỗi tháng. Do không nhận được tiền, ông không đóng nên ngân hàng đưa vào diện nợ xấu.

Hồi tháng 7, ông Mai Hùng, tạm quyền phụ trách LienVietPostBank Bảo Lộc, cho biết toàn bộ hợp đồng, hồ sơ tín dụng giải ngân của 18 khách hàng đều được ngân hàng thực hiện đảm bảo quy định cho khoản vay của Ngân hàng Nhà nước. Sau khi vụ việc xảy ra, LienVietPostBank Bảo Lộc đã báo cáo lên Hội sở Ngân hàng; đồng thời, gửi đơn tố giác Cường với Công an tỉnh Lâm Đồng.

Theo ông Hùng, qua làm việc và căn cứ bản tường trình của Cường cho thấy vụ việc trên là "hành vi vi phạm trục lợi cá nhân" Cường. LienVietPostBank Bảo Lộc đang phối hợp cơ quan điều tra làm rõ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của khách hàng.

Sau khi bị ngân hàng sa thải, Cường trốn về TP HCM, sau đó lấy thẻ tín dụng của bạn đi rút tiền để chiếm đoạt thì bị Công an quận Tân Bình bắt giam. Mới đây, Công an Lâm Đồng làm rõ hành vi của Cường nên di lý bị can về điều tra, xử lý.

