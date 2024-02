Nhiều khách sạn miền Trung vẫn chờ khách dịp Tết

Phú Quốc, Hội An, Đà Lạt và vùng Tây Bắc dự báo kín phòng dịp Tết Nguyên đán, trong khi công suất phòng ở nhiều điểm đến miền Trung hiện chỉ đạt trên 50%.

Theo dữ liệu từ nền tảng đặt phòng Mustgo với 2.000 đối tác khách sạn toàn quốc, lượng khách đặt phòng tại các điểm du lịch dịp Tết Nguyên đán năm nay đang khá chậm và khách hàng có xu hướng đặt sát ngày.

Khách sạn miền Trung từ Đà Nẵng đến Phan Thiết còn nhiều phòng trống. Tại Nha Trang và Cam Ranh, nhóm khách sạn 5 sao quốc tế có tỷ lệ lấp phòng trung bình trên 50%. Nhóm khách sạn 5 sao tiêu chuẩn địa phương đạt khoảng 80%, ba ngày lễ chính 11-13/2 hầu như kín phòng.

Đại diện Movenpick Cam Ranh cho biết đang ghi nhận lượng đặt phòng các ngày 10-14/2 đạt trên 55% và dự kiến sẽ lấp 90%. Thị trường chính gồm Hàn Quốc, Việt Nam và nhóm nhỏ khách Trung Quốc.

Tình hình ở Quy Nhơn có phần chậm hơn, phân khúc 5 sao đang đạt từ 30-35%. Các điểm lưu trú 3-4 sao đạt từ 50% công suất. Để thu hút khách, nhiều nơi ở Quy Nhơn giảm giá và bỏ phụ thu Tết, kèm theo các chương trình khuyến mãi đặt sớm, miễn phí nâng hạng. Quy Nhơn dịp này chủ yếu là khách nội địa.

Nhiều khách sạn ở Đà Nẵng cũng bỏ phụ thu Tết Âm lịch để hút khách. Hiện các điểm lưu trú 3-4 sao và khách sạn 5 sao trong phố chỉ đạt khoảng 40% công suất. Lượng khách đặt tại các khách sạn 5 sao mặt biển nhiều hơn, đạt trên 60%.

Resort ven biển ở Bãi Xép, Quy Nhơn. Ảnh: Booking

Trong khi đó, các điểm du lịch biển khác ở phía Nam cũng đang chờ khách. Tại Vũng Tàu và Phan Thiết, phân khúc lưu trú 3-4 sao chỉ đạt khoảng 30-40%, phân khúc 5 sao cao hơn, khoảng 60-70%.

Ở vùng Đông Bắc, vùng biển Quảng Ninh ghi nhận lượng khách đặt phòng ở mức dưới trung bình. Các khách sạn từ 3 sao trở lên đạt công suất 30-40%. Các sản phẩm du thuyền được khách quan tâm hơn, đạt trên 80% công suất.

Lượng đặt phòng khách sạn vùng Tây Bắc tăng hơn dịp Tết Dương lịch. Phạm Thị Hồng Dung, quản lý homestay Y Tý Đại Ngàn, lý giải khách đông nhờ hiệu ứng băng tuyết trong tháng 1 vừa qua. Dịp Tết Nguyên đán mọi năm Y Tý cũng luôn là điểm đến hút khách.

"Công suất phòng chỗ tôi hiện đạt khoảng 50% do lượng phòng lớn hơn các điểm trú trong trung tâm. Dự kiến lượng khách đặt sẽ tăng trong vài ngày tới", chị Dung nói.

Tại Sa Pa, phân khúc khách sạn 3 sao đã gần như kín phòng; 4 và 5 sao đạt 80-85% công suất. Khách chủ yếu đặt phòng trong giai đoạn 11-13/2 (mùng 2-4 Tết). Lượng phòng ở huyện Đồng Văn, Hà Giang, cũng tương tự với tỷ lệ lấp đầy khoảng 85-88%. Các điểm lưu trú còn phòng trống tập trung chủ yếu tại huyện Mèo Vạc.

Tại Yên Bái, khu nghỉ dưỡng cao cấp Le Champ Tú Lệ và Homestay Y Tý Clouds cho hay không còn phòng trống đến hết ngày mùng 5 Tết.

Hội An và Phú Quốc đã thông báo đạt công suất tối đa, nhờ lượng khách quốc tế.

Tại Hội An, đại diện khu nghỉ dưỡng Bel Marina Hoi An Resort cho biết từ giữa tháng 1, khách sạn ghi nhận lượng đặt phòng đạt 95% trong dịp Tết. Tương tự, Emerald Hoi An Riverside Resort cũng đạt công suất phòng 97%. Lượng khách nước ngoài chiếm 70-80%, chủ yếu là khách Hàn.

Lượng phòng từ 3 sao trở lên tại Phú Quốc đã gần lấp kín. Sản phẩm villa tại nam đảo cũng hầu như kín khách đặt. Công suất phòng tại đảo ngọc tăng cao nhờ có lượng khách nước ngoài đông đảo. Quý I, Phú Quốc liên tục đón các đoàn khách nước ngoài ghé thăm.

Du khách đạp xe ngắm phố cổ Hội An. Ảnh: emeraldhoianriversideresort

Một điểm đến khác là Đà Lạt cũng có công suất phòng cao dịp Tết Nguyên đán, đạt 80-90%, theo dữ liệu của Mustgo. Khách sạn Colline ở gần chợ Đà Lạt kín phòng từ mùng 3 đến 6 Tết. Khách sạn MerPerle không còn phòng trống trong khoảng mùng 1-7 Tết. Đà Lạt là điểm đến được du khách trong nước yêu thích và tìm kiếm nhiều nhất dịp Tết, theo Booking.

Bà Đinh Thị Thu Thảo, Giám đốc Kinh doanh của Mustgo, đánh giá Tết Nguyên đán 2024 khách hàng trong nước có xu hướng đặt phòng sát ngày, trước khởi hành khoảng 5-7 ngày. Lượng khách đi du lịch Tết Giáp Thìn đạt khoảng 2/3 so với năm ngoái, một phần do yếu tố chi phí. Vé máy bay nội địa tăng cao khiến nhiều du khách chuyển hướng đi nước ngoài.

Bích Phương