Nhiều khách sạn, homestay ở Tây Bắc 'cháy' phòng dịp mùa vàng

Nhiều homestay, khách sạn ở Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì kín phòng cuối tuần trong tháng 9, khi du khách trong và ngoài nước đổ về "săn" mùa vàng.

Tại Mù Cang Chải (Lào Cai), một trong những điểm ngắm lúa nổi tiếng nhất Việt Nam, các cơ sở lưu trú đang hoạt động gần hết công suất. Theo dữ liệu từ Mustgo, nền tảng đặt phòng với hơn 2.000 đối tác khách sạn, công suất phòng tại đây trong tháng 9 đã đạt 85%, đặc biệt các ngày thứ bảy, chủ nhật gần như không còn chỗ trống.

Lúa năm nay không chín đồng loạt do người dân gieo cấy khác thời điểm. Hiện tại, trên cùng một quả đồi có thể thấy cả sắc xanh, ngả vàng và những thửa đã gặt xong. "Điều này giúp kéo dài thời gian để du lịch, khách có thể đến đây từ nay cho đến hết tháng 10", đại diện nền tảng này cho biết.

Tương tự, tại Hoàng Su Phì (Tuyên Quang), nơi những thửa ruộng bậc thang được công nhận là Di tích Quốc gia, công suất phòng trung bình cho tháng 9 và 10 cũng chạm mốc 85%.

Anh Triệu Chòi, quản lý Bình Minh Homestay ở thôn Nậm Hồng, cho hay 11 bungalow trên đỉnh ruộng bậc thang của anh đã được đặt kín cho tất cả các ngày cuối tuần của tháng 9. Khách phải đặt trước cả tháng mới có phòng đẹp. Lượng khách đặt cho tháng 10 cũng đang tăng nhanh từng ngày. "Đa phần khách đi theo nhóm bạn trẻ hoặc gia đình, ưu tiên những nơi có thể ngắm lúa ngay từ cửa sổ phòng", anh Chòi chia sẻ.

Sức nóng lan đến những cơ sở lưu trú ở xa trung tâm. Khách sạn Hoàng Su Phì Green cách điểm ngắm lúa gần nhất 9 km tại Hoàng Su Phì cho biết phòng cuối tuần cũng đã hết do các đoàn lớn đặt trọn gói, trong tuần chủ yếu đón nhóm khách lẻ.

Cơn sốt không chỉ giới hạn ở hai địa danh trên. Tại Pù Luông (Thanh Hóa), nơi có hai mùa lúa một năm, công suất phòng trung bình đạt khoảng 70%, cuối tuần gần như kín chỗ. Trong khi đó, ở Tà Xùa (Sơn La), nơi du khách vừa có thể săn mây vừa ngắm lúa, việc tìm được một phòng nghỉ ưng ý vào cuối tuần cũng là một thử thách.

Thúy Hạnh, du khách từ Hà Nội, đã phải lên kế hoạch từ tháng 8 và xin nghỉ phép để đi Tà Xùa vào ngày trong tuần. "Homestay đẹp nhất mà mình nhắm tới đã hết sạch phòng cuối tuần tháng 9. Dù lúa mới chỉ ngả vàng, lượng khách đã rất đông, không khí nhộn nhịp khắp nơi", chị Hạnh nói.

Hạnh tại homestay ở Tà Xùa. Ảnh: NVCC

Mùa lúa chín hiện là sản phẩm du lịch chủ lực của các công ty lữ hành trong giai đoạn thu đông. Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du Lịch Việt, cho biết các tour đi Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì, Sa Pa, Y Tý chiếm tới 60% tổng lượng tour nội địa bán ra trong tháng 9 và 10.

"Đối tượng khách hàng rất đa dạng", đại diện công ty Best Price phân tích. Đó là các gia đình có con nhỏ muốn con được trải nghiệm thiên nhiên, các nhóm bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh, và cả những nhóm khách trung niên tìm kiếm trải nghiệm văn hóa, ẩm thực bản địa. Đơn vị này ghi nhận lượng đặt tour mùa vàng tăng mạnh vào tuần thứ hai và ba của tháng chín, áp lực đặt chỗ cao vào cuối tuần.

Dù khách quốc tế chưa chiếm tỷ trọng lớn trong các tour phổ thông, sức hấp dẫn của mùa vàng Tây Bắc trên bản đồ du lịch thế giới là không thể phủ nhận. Alex Sheal, đại diện Vietnam In Focus, một công ty chuyên tổ chức các tour nhiếp ảnh cho khách nước ngoài, cho biết nhu cầu cho loại hình này rất cao.

"Chúng tôi đã tổ chức photo tour mùa gặt ở Tây Bắc từ năm 2014, nhưng phải đến khoảng năm 2018, nó mới thực sự bùng nổ với khách quốc tế. Họ coi đây là một trong những thời điểm hấp dẫn nhất để đến Việt Nam", ông Sheal nói.

Theo ông, du khách quốc tế, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia, không chỉ đến để chụp cảnh quan. "Họ muốn ghi lại khoảnh khắc sống động của người dân tộc thiểu số đang làm việc trên nương, nụ cười của trẻ em, hay những phiên chợ vùng cao. Đó là vẻ đẹp của sự giao thoa giữa thiên nhiên và con người".

Hiện tại, công ty của ông Alex Sheal đã nhận được yêu cầu đặt tour mùa vàng cho ba đoàn khách cho năm 2026.

Sự quá tải ở các điểm đến quen thuộc cũng đang đặt ra những thách thức về môi trường và chất lượng dịch vụ, đồng thời mở ra cơ hội cho những vùng đất mới.

"Một số nơi như Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì đôi khi quá đông. Để đảm bảo trải nghiệm độc đáo cho khách hàng, chúng tôi phải liên tục điều chỉnh hành trình", ông Alex Sheal chia sẻ. Năm nay, công ty ông đang tập trung khai thác một điểm đến mới, còn hoang sơ và ít người biết đến ở tỉnh Lai Châu.

Đây cũng là xu hướng chung của nhiều du khách có kinh nghiệm. Thay vì chen chúc ở những địa điểm nổi tiếng, họ tìm đến các bản làng ít được biết đến hơn như Bản Phùng, Bản Luốc (xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang) hoặc khám phá những cung đường mới để có được những trải nghiệm chân thực và không gian yên tĩnh hơn.

Mùa lúa chín Tây Bắc không còn là một sản phẩm du lịch đơn thuần mà đã trở thành một thương hiệu, một sự kiện được mong chờ hàng năm. Sự sôi động này mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân địa phương, đồng thời đòi hỏi cơ quan quản lý và du khách cùng có trách nhiệm trong việc bảo tồn cảnh quan và phát triển du lịch bền vững.

Tú Nguyễn