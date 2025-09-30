Nhiều khách mắc kẹt ở Sa Pa vì sạt lở

Mưa lớn kéo dài từ 28/9 gây ra nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 4D và các tỉnh lộ khiến du khách không thể di chuyển, phải thay đổi lịch trình đột ngột.

Tuyến quốc lộ 4D - con đường huyết mạch nối thành phố Lào Cai với Sa Pa và tỉnh Lai Châu - hiện bị chia cắt tại nhiều điểm do đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường. Khu vực đèo Ô Quy Hồ, một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam, xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Tối 29/9, đất đá đổ ụp xuống nhiều xe ôtô đang di chuyển trên đường, nhiều người kịp chạy thoát ra ngoài.

"Chỉ trong chớp mắt, đất đá đổ ập xuống. May mắn chúng tôi ở phía sau nên kịp dừng lại", chị Trần Hương, du khách Lào Cai, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại khoảnh khắc đối mặt với sạt lở trên đèo Ô Quy Hồ.

Gia đình chị Hương cùng nhiều xe khác phải quay đầu, tìm một khách sạn gần đó để trú qua đêm. "Rất đông người cũng trong tình cảnh tương tự. Nếu đi thêm vài trăm mét nữa, có lẽ chúng tôi đã bị mắc kẹt giữa đường", chị nói.

Sạt lở ở khu vực gần xã Tả Phìn. Ảnh: Phùng Huấn

Tại trung tâm Sa Pa, không khí lo lắng bao trùm nhiều du khách. Chị Thu Giang, du khách từ Hà Nội, cho biết trời mưa nhỏ, sương mù dày đặc và tin tức về các điểm sạt lở khiến chị không dám ra ngoài.

"Tôi có lịch trả phòng trưa nay, nhưng các hãng xe đều thông báo không thể về Hà Nội. Chúng tôi đành phải gia hạn thêm ngày ở và chờ đợi thông tin thông đường", chị Giang nói.

Tình hình thời tiết xấu cũng khiến mọi hoạt động tham quan ngoài trời gần như tê liệt. Anh Phùng Huấn, một tài xế chuyên chở khách du lịch, cho biết nhóm khách nước ngoài của anh đã hủy toàn bộ lịch trình đi Cầu Kính Rồng Mây, Cổng Trời, Thác Tình Yêu và bản Tả Phìn vì đường sá nguy hiểm.

"Khu vực trung tâm vẫn an toàn nhưng các tuyến đường nhánh đi những điểm du lịch đều rất rủi ro. Nhà tôi ở Yên Bái cũng đang bị ngập, nhưng giờ tôi cũng bị kẹt ở đây, không về được", anh Huấn nói.

Bà Nhung chụp ảnh cùng nhóm khách nước ngoài được hỗ trợ sáng 30/9. Ảnh: NVCC

Trước tình cảnh du khách bị mắc kẹt, nhiều cơ sở lưu trú tại Sa Pa kịp thời hỗ trợ.

Bà Hồng Nhung, chủ khách sạn Sunny trên đường Điện Biên Phủ, cho biết khách sạn vừa có đoàn 100 khách trả phòng nên gần như trống. Thấy nhiều người, cả khách Tây và khách Việt, không có chỗ ở, bà quyết định mở cửa miễn phí, cung cấp đồ ăn nhẹ và cho mọi người dùng bếp tự nấu nướng. "Giúp được gì thì giúp thôi", bà Nhung chia sẻ. Từ chiều qua đến sáng 30/9, khách sạn của bà đã đón khoảng 20 khách vào ở nhờ.

Tại xã Tả Van, cách trung tâm Sa Pa khoảng 10 km, ông Phức Cường, chủ một homestay, cũng thông báo mở 20 phòng miễn phí.

"An toàn của du khách là trên hết", ông Cường nói và cho biết đã chủ động liên hệ với những khách đã đặt phòng để báo họ hủy hoặc dời ngày, sẵn sàng đón những ai đang bị kẹt ở khu vực này. "Mưa gió thế này, cố đi cũng nguy hiểm mà không ngắm cảnh được gì", ông Cường nói.

Theo ông Cường, đường từ Sa Pa xuống Tả Van hiện có một số đoạn sạt lở, buộc phải rẽ xuống Lao Chải rồi mới vòng đến Tả Van. Tại trung tâm, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường nhưng trời đang mưa lớn không có dấu hiệu ngớt.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết lượng mưa trong 24 giờ qua có nơi lên tới trên 250 mm. Dự báo mưa lớn còn tiếp diễn đến hết ngày mai, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại các khu vực vùng cao.

Sở Du lịch tỉnh Lào Cai đã ra thông báo khuyến cáo các đơn vị lữ hành và du khách tạm dừng các hoạt động di chuyển, tham quan đến các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền phường Sa Pa phối hợp với các lực lượng chức năng để triển khai phương án khắc phục, dự kiến sẽ thông xe một chiều trên Quốc lộ 4D trong thời gian sớm nhất nếu thời tiết thuận lợi.

15 người thoát nạn trước lúc sạt lở ở Ô Quy Hồ Nhiều người chạy thoát khỏi xe khi đất đá đổ xuống đường đoạn qua đèo Ô Quy Hồ, tối 29/9.

Hoài Anh