Nhiều khách hàng quan tâm Thu Thiem Zeit River

TP HCMPhương thức thanh toán linh hoạt cùng các chương trình ưu đãi giúp dự án Thu Thiem Zeit River nhận về sự quan tâm lớn từ khách hàng trong ngày ra mắt.

Thu Thiem Zeit River có 300 sản phẩm đa dạng gồm nhà phố, căn hộ hạng sang (một đến 4 phòng ngủ), nhà phố thương mại, căn hộ thông tầng (duplex), biệt thự trên không (penthouse). Dự án do Việt Nam GS Enterprise (VGSE) - thành viên của tập đoàn GS E&C Hàn Quốc làm đơn vị đầu tư và phát triển. Dự án sở hữu các ưu thế về vị trí, kiến trúc, hệ thống tiện ích cao cấp và pháp lý hoàn chỉnh.

Ông Cho Sung Yol, Tổng giám đốc VGSE, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: VGSE

Theo đại diện VGSE, trong ngày ra mắt 27/11 ngoài giới thiệu sản phẩm và giỏ hàng, chủ đầu tư cũng công bố các chính sách bán hàng hấp dẫn và gói hỗ trợ vay từ các ngân hàng như BIDV, Vietcombank dành cho người mua nhà. Vị này cho biết, sự kiện đã ghi nhận lượng thanh khoản tốt ngay trong ngày đầu ra mắt.

Chương trình công bố dự án cũng nhận được sự quan tâm của hàng trăm khách hàng và các đại lý phân phối bất động sản như CBRE, Thủ Thiêm Real, ERA, Khải Hoàn Land, The SmartLand, The One Land, An Phong Land tham dự.

Nhiều đối tác tham gia buổi lể ra mắt dự án Thu Thiem Zeit River. Ảnh: VGSE

Thu Thiem Zeit River nằm tại đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP HCM thừa hưởng nhiều lợi thế tại vùng lõi khu đô thị Thủ Thiêm.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đưa vào dự án các thiết kế hài hòa với thiên nhiên như hồ bơi phong cách resort, hồ bơi trên cao, sân vườn thư giãn ngoài trời... Hệ thống cửa kính chạm trần các căn hộ đảm bảo đưa tối đa ánh sáng, tầm nhìn đẹp hướng đến các mảng xanh và sông Sài Gòn.

Với kiến trúc cánh hoa độc đáo cùng hệ sinh thái đa tiện ích, Thu Thiem Zeit River hướng đến tạo nên một "ốc đảo xanh" giữa lòng đô thị, đáp ứng nhu cầu của giới thượng lưu muốn tìm nơi an cư tại khu Đông Sài Gòn.

Khách hàng tham gia sự kiện ra mắt dự án. Ảnh: VGSE

Dự án còn mở ra chuẩn sống tiện nghi cho gia chủ với hệ thống công nghệ smarthome được tích hợp trong các căn hộ, bãi đỗ xe, hệ thống khử khói tại hầm và hành lang, hệ thống lọc không khí, thông gió và thu hồi nhiệt, hệ thống cứu trợ khẩn cấp, hệ thống cảm biến chuyển động...

Bên cạnh kiến trúc tinh tế, Thu Thiem Zeit River thừa hưởng tinh thần của thương hiệu "Zeit" với không gian sống xanh, chất lượng. Đây cũng là thương hiệu bất động sản được ưa chuộng tại xứ sở kim chi.

Phối cảnh dự án Thu Thiem Zeit River. Ảnh: VGSE

"Thu Thiem Zeit River được triển khai với 4 giá trị cốt lõi là kiến trúc tinh tế, không gian sống xanh, tiện ích cao cấp thông minh và vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, nhằm mang đến giá trị cho cuộc sống của những cư dân thượng lưu", đại diện VGSE nhấn mạnh.

Nói về sức hút của dự án, chủ đầu tư nhận định, với những ưu thế kể trên cùng sự thiếu vắng nguồn cung là yếu tố giúp các sản phẩm nhận lượng quan tâm lớn. Theo báo cáo bất động sản quý III của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nguồn cung mới căn hộ tại TP HCM và khu Đông giảm 63,8% so với quý II.

"Trong bối cảnh tầng lớp thượng lưu Sài Gòn vẫn luôn tìm kiếm không gian sống phù hợp với vị thế và cộng đồng của riêng mình, một dự án hội tụ những giá trị vượt trội tại khu Đông Sài Gòn như Thu Thiem Zeit River mang kỳ vọng đáp ứng lực cầu của các nhà đầu tư phân khúc này", chủ đầu tư nói.

Quế Anh