Nhiều khách hàng hứng thú với hệ sinh thái logistics đa dịch vụ của BEST

Gian hàng của BEST tại Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam thu hút hàng trăm lượt khách ghé thăm, tìm hiểu về hệ sinh thái đa dịch vụ của đơn vị.

Trong đó các dịch vụ hậu cần thông minh như vận chuyển xuyên biên giới toàn trình hay các phần mềm quản lý kinh doanh thương mại điện tử trực quan được khách hàng đặc biệt quan tâm.

Cụ thể, các doanh nghiệp mong muốn kết nối hoạt động vận chuyển từ xưởng sản xuất tại Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia... đến Việt Nam và chuyển phát hàng hoá đến tận tay người tiêu dùng.

Nhiều khách hàng đến gian hàng của BEST tìm hiểu về hệ sinh thái đa dịch vụ của đơn vị. Ảnh: BEST

Nhu cầu này nằm trong khả năng đáp ứng của BEST bởi doanh nghiệp đang phát triển hệ sinh thái logisitcs toàn trình kết nối các thị trường Đông Nam Á và Trung Quốc.

Hoạt động vận chuyển xuyên biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc và các thị trường Đông Nam Á đã được BEST triển khai vài năm nay. Giải pháp vận chuyển xuyên biên giới của BEST là dịch vụ toàn trình với đầy đủ nghiệp vụ: lấy hàng tại nguồn sản xuất, đóng hàng và tập kết hàng tại kho biên giới chờ xuất khẩu; thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, vận chuyển xuyên biên giới, thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu và giao hàng chặng cuối đến tay người nhận.

Một khách hàng quan tâm (trái) đang tham khảo thông tin về dịch vụ kho bãi thông minh. Ảnh: BEST

Đặc biệt, BEST linh hoạt cho phép khách hàng sử dụng một phần hoặc trọn gói dịch vụ tùy nhu cầu, cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Kho vận cũng là yếu tố được các doanh nghiệp quan tâm khi thiết lập hoạt động tại thị trường Việt Nam. BEST sớm nhận ra nhu cầu này và đã nắm bắt cơ hội, chủ động đầu tư xây dựng hệ thống kho thông minh để đón đầu thị trường. Đơn vị đã khởi động dự án kho Supply chain đầu tiên tại khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam, với tổng diện tích 100.000 m2, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2025.

Tham gia triển lãm là dịp để BEST giới thiệu hệ sinh thái dịch vụ đến các doanh nghiệp. Ảnh: BEST

Bên cạnh hoạt động vận chuyển, khách hàng còn quan tâm tới quy trình quản lý hàng hoá, theo dõi tồn kho và theo dõi hành trình đơn hàng.

Để gỡ khó cho các doanh nghiệp, BEST đã phát triển các phần mềm thông minh hỗ trợ các đối tác triển khai hoạt động thương mại điện tử chuyên nghiệp trên đa kênh.

Các phần mềm của đơn vị hỗ trợ điều phối luồng dữ liệu giữa các quy trình kinh doanh của công ty. Người dùng cũng có thể liên kết các hoạt động tài chính, chuỗi cung ứng, vận hành, thương mại, báo cáo, sản xuất và nguồn nhân lực của công ty trên cùng nền tảng. Được kết nối với hơn 40 sàn thương mại điện tử xuyên quốc gia phần mềm của BEST giúp đối tác quản lý đơn hàng, hàng tồn, cung cấp dữ liệu, tự động đề xuất bổ sung hàng thông minh nhanh chóng và hiệu quả.

Chia sẻ tại Hội thảo thương mại điện tử CHWE 2024 về chủ đề thương mại điện tử toàn cầu vào chiều ngày 19/12, đại diện BEST Inc. Việt Nam cho biết đơn vị kỳ vọng sẽ đưa hệ sinh thái đa dịch vụ của đơn vị giới thiệu gần hơn đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đem lại cơ hội hợp tác, kết nối dịch vụ logistics toàn trình của đơn vị sâu rộng đến hoạt động thương mại điện của các doanh nghiệp.

Gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019, BEST nhanh chóng giới thiệu đến người dùng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục. Đến nay, dịch vụ BEST Express đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành với 700 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng hơn 7.500 nhân viên giao nhận, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và hàng chục ngàn shop online trên toàn quốc.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh, khách hàng có thể chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (FTL và LTL), chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thế Đan