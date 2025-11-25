Nhiều khách hái hoa, bẻ cành dã quỳ ở Vườn Quốc gia Ba Vì

Hà NộiDu khách thiếu ý thức đã bẻ cành, thậm chí làm bật gốc cây hoa dã quỳ ở Vườn Quốc gia Ba Vì để chụp cảnh.

Từ đầu mùa hoa dã quỳ tại Vườn Quốc gia (VQG) Ba Vì, tình trạng du khách ngắt hoa, bẻ cành diễn ra ngày một nhiều dù Ban quản lý đã bố trí nhiều biển báo "Cấm ngắt hoa, bẻ cành, phá hoại cảnh quan". Việc hái hoa, bẻ cảnh được phản ánh diễn ra khắp từ cổng bán vé lên đến cốt 1.000 nhưng nhiều nhất ở cổng bán vé vì nhiều cành thấp, dễ bẻ. Ngoài ra, còn có khu vực lối vào Melia Ba Vì Retreat - khu các thanh niên thường tụ tập check in.

Theo ông Đỗ Hữu Thế - Giám đốc Vườn kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm - đơn vị đã liên tục cử cán bộ nhắc nhở du khách bảo vệ cảnh quan. Các trường hợp vi phạm bị phát hiện chủ yếu là sinh viên.

Đôi nam nữ bẻ hoa dã quỳ hôm 24/11. Ảnh: Việt Khoa

Việt Khoa, thợ ảnh ở khu vực VQG Ba Vì, cho biết cũng đã nhắc nhở khách nhiều lần khi chứng kiến họ hái hoa, bẻ cành nhưng "không xuể".

"Thật đáng thất vọng, trong khi những cán bộ ở VQG chăm sóc hoa để du khách ngắm, một số người ích kỷ lại hái hoa để chụp ảnh, lấy đi cơ hội ngắm cảnh của người tới sau", anh nói.

Hoàng Dũng, du khách Hà Nội cũng cảm thấy bất bình khi đến VQG Ba Vì vào hôm 23/11. Anh cho biết nhiều người bẻ cành lớn để "chụp ảnh đẹp hơn". Sau khi chụp, cành hoa bị vứt lại ven đường gây mất mỹ quan. Ở một số khu vực, Dũng còn thấy cây hoa bị kéo bật gốc nằm lăn lóc bên đường.

Trong tháng 11, cao điểm mùa hoa dã quỳ, VQG Ba Vì đón 70.000-80.000 lượt khách, chủ yếu là học sinh, sinh viên đến ngắm hoa. Đại diện VQG Ba Vì cho biết các cán bộ kiểm lâm sẽ phối hợp cùng công an địa phương để tuyên truyền, nhắc nhở du khách chấp hành nội quy trong thời gian tới.

Vườn Quốc gia Ba Vì nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km về phía tây. Tổng diện tích vườn hơn 9.700 ha thuộc địa giới hành chính của 7 xã, phường thuộc Hà Nội và Phú Thọ. Nơi đây có khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.

Hoa dã quỳ còn được gọi bằng các tên khác như cúc quỳ, sơn quỳ hay hướng dương dại, hướng dương Mexico. Cây dễ mọc, sinh trưởng nhanh, ra hoa vào dịp cuối thu, đầu đông. Mỗi bông hoa thường có 10-12 cánh, tròn to khoảng 8-10 cm.

Hoài Anh