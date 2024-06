Nhiều khách đi Hà Giang gặp mưa lũ, phải bỏ xe máy lại nhà dân

Mưa lũ, sạt lở ở Hà Giang chiều 9/6 khiến nhiều du khách phải thay đổi, hủy lịch trình để đảm bảo an toàn.

Chiều 9/6, nhiều đoạn đường ở Hà Giang ảnh hưởng nghiêm trọng vì mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở. Nhiều du khách phải quay đầu, bỏ dở hành trình vì không thể tiếp tục di chuyển.

Thu Hà, du khách Hà Nội, đi du lịch Hà Giang từ 7/6 đến 9/6, cho biết phải bỏ xe máy lại nhà dân để kịp về thành phố Hà Giang. Trong sáng 9/6, đoàn của Hà tới sông Nho Quế và dính mưa nhỏ. Đến khoảng 13h, khi từ sông Nho Quế đi lên để về thành phố Hà Giang, trời đổ mưa lớn, một số đoạn sạt lở.

Do không thể di chuyển, hướng dẫn viên yêu cầu cả đoàn bỏ xe máy lại nhà dân và thuê ôtô để đi theo lối mòn trên núi về trung tâm Hà Giang. Tới khoảng 19h cùng ngày, Hà cho biết đã an toàn và đang chuẩn bị trở về Hà Nội.

Linh Hữu Khương, đại diện BiBi Ha Giang Tour, cho biết công ty có 20 khách phượt Hà Giang bằng xe máy. Tuy nhiên, tình hình ngập lụt, sạt lở khiến các đoàn liên tục phải thay đổi lịch trình, di chuyển qua các cung đường an toàn hơn. Tất cả hoạt động dưới nước như tắm thác, đi thuyền sông Nho Quế đều bị hủy bỏ để đảm bảo an toàn. Tới tối cùng ngày, cả 20 du khách an toàn và đang trên đường về điểm nghỉ.

Theo ghi nhận, KM 147 xã Pải Lủng đang bị sạt lở lớn; tuyến đường từ ngã ba Xín Cái xuống bến thuyền Nho Quế đang ngập lụt; đoạn đường từ huyện Mèo Vạc sang Đồng Văn cũng ghi nhận sạt lở, tắc cả hai chiều.

Đại diện Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn khuyến cáo du khách cẩn trọng khi du lịch bởi Hà Giang đang vào mùa mưa. Du khách cần chú ý các cảnh báo từ địa phương; không di chuyển qua các đường đèo khi mưa lớn, mưa dài ngày; hạn chế di chuyển khi trời tối, sương mù.

