Nhiều huyện vùng cao xuất hiện băng giá

Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Xín Cái (Hà Giang), Phia Oắc (Cao Bằng) xuất hiện băng giá sáng 20/2, khi miền Bắc chìm trong đợt rét nhất từ đầu đông.

Là nơi đầu tiên và đón không khí lạnh với cường độ mạnh nhất, đỉnh núi Mẫu Sơn cao khoảng 1.500 so với mực nước biển nhiệt độ xuống âm, băng giá xuất hiện từ 3h sáng 20/2. Đây là lần đầu tiên trong mùa đông xuân 2021-2022 băng xuất hiện ở đỉnh núi này.

Đang có mặt tại Mẫu Sơn, anh Hoàng Lăng Huy chia sẻ do trời mưa nặng hạt nên băng đóng trên thành ôtô, dưới nền đường thành lớp mỏng. Nếu mưa ngớt, hoặc ở những nơi khuất gió, băng sẽ đóng dày hơn.

Băng giá bám trĩu nặng cây cối trên đỉnh núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn, sáng 20/2. Ảnh: Hoàng Lăng Huy

Tại vùng cao xã Xín Cái (huyện Mèo Vạc, Hà Giang), núi Phia Oắc (huyện Nguyên Bình, Cao Bằng), xã Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai) băng giá cũng xuất hiện sáng 20/2. Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch xã Xín Cái, cho biết băng không phủ diện rộng mà tập trung ở một số bản vùng cao như Lùng Vàn Chải, Lùng Thúng.

Băng giá xuất hiện nhiều nơi do từ đêm 18/2 và ngày 19/2 miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông 2021-2022. Cộng thêm ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5.000 m gây mưa rào, nhiệt độ càng xuống thấp.

Băng giá tại xã Xín Cái, Mèo Vạc (Hà Giang) sáng 20/2. Ảnh: Khánh Phùng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận lúc 6h sáng 20/2, 16 tỉnh thành miền Bắc nhiệt độ xuống dưới 10, trong đó thấp nhất là Mẫu Sơn dưới 0 độ, kế đó là Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Sa Pa (Lào Cai) 3 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng), Pha Đin (Điện Biên), Mộc Châu (Sơn La) 4 độ C.

Hà Nội và các tỉnh đồng bằng như Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam rét 8 độ C, mức thấp nhất từ đầu mùa đông. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2 m, thực tế ngoài trời thường thấp hơn 1-3 độ C tùy khu vực.

Do không khí lạnh và hội tụ gió tiếp tục tác động, nhiệt độ cả ngày hôm nay ở miền Bắc sẽ duy trì thấp, cao nhất chỉ 13 độ C. Từ nay đến ngày 22/2, miền Bắc trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10, vùng núi 2-5 độ, núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Băng giá tại xã Y Tí, Bát Xát (Lào Cai) Băng giá ở Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, sáng 20/2. Video: Phùng Khánh

Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội hôm nay 7-9 độ, thấp nhất trong đợt rét; thứ hai nhích lên 8-11 độ, sau đó tăng dần đến cuối tuần cao nhất lên 22 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) hôm nay xuống 1 độ, ban ngày 4-5 độ C.

Từ tháng 12/2021 đến nửa đầu tháng 2, Việt Nam chịu ảnh hưởng của 9 đợt không khí lạnh. Trong đó có hai đợt mạnh vào cuối tháng 12/2021 và đợt 29/1-8/2/2022, gây rét đậm, rét hại cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 1, Sa Pa 4, Fansipan (Lào Cai) -2 độ C.

Dự báo tháng 3-4, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C; riêng tháng 3 tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn 0,5-1 độ C.

Gia Chính