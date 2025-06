Nhiều học sinh trường chuyên chọn học bổng đại học quốc tế

Hưng YênTrường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) trao tặng 150 suất học bổng cho tân sinh viên ưu tú, trong đó, phần lớn các bạn tốt nghiệp trường chuyên top đầu cả nước.

Tại Lễ vinh danh Quán quân học bổng, trường trao tặng học bổng tổng trị giá đến hàng chục tỷ đồng. Phần lớn học sinh đạt mức học bổng từ 50% trở lên là đến từ các trường chuyên, trường chất lượng cao trên cả nước như THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, THPT Chuyên Đại học Sư phạm, THPT Chuyên Chu Văn An, THPT Kim Liên, Việt Đức, Phan Đình Phùng (Hà Nội) hay THPT Chuyên Bắc Ninh, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An)...

Học sinh nhận học bổng BUV. Ảnh: BUV

Đại diện BUV cho biết, tất cả học sinh đạt học bổng năm nay đều có những thành tích học tập xuất sắc. Tuy nhiên, việc lựa chọn tân sinh viên để trao học bổng còn dựa trên các tiêu chí về sự năng động, khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng.

Kiều Lê Khánh An (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) giành suất học bổng "Nhà sáng lập" toàn phần của BUV. Em sở hữu bảng thành tích ấn tượng, như IELTS 8.0, giải Ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, giải Ba kỳ thi Olympic tiếng Anh toàn quốc dành cho các trường chuyên do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức...

Nữ sinh chia sẻ, em chọn học ngành Tài chính tại BUV thay vì đi du học bởi việc học tập tại Việt Nam cho phép em được gần gũi với gia đình và bạn bè, đồng thời, có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về thị trường tài chính trong nước. Tân sinh viên BUV cũng tin rằng môi trường học tập tại BUV sẽ giúp mình trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để có thể hiện thực hóa ước mơ trở thành một nhà quản trị rủi ro xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.

"Là trẻ sinh non và gặp nhiều khó khăn về sức khỏe, em muốn thành lập tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ những đứa trẻ cùng cảnh ngộ. Một môi trường học tập quốc tế năng động, đa dạng như BUV sẽ chuẩn bị cho em hành trang tốt để xây dựng nên tổ chức này", Quán quân học bổng chia sẻ.

Nguyễn Khoa Đăng (THPT Chuyên Bắc Ninh) giành Quán quân học bổng toàn phần "Đại sứ Vương Quốc Anh", cũng cho rằng BUV là một môi trường phù hợp với định hướng theo đuổi con đường học thuật quốc tế. Sau khi tìm hiểu, em nhận thấy đây là ngôi trường tôn trọng sự năng động, sáng tạo.

"Tại đây, không chỉ hệ thống học thuật theo chuẩn Anh Quốc mà cơ sở vật chất cũng đạt chuẩn quốc tế. Đó là những điều kiện để em có thể trải nghiệm môi trường quốc tế mà không cần phải đi du học", Khoa Đăng khẳng định.

Khoa Đăng đại diện các quán quân học bổng phát biểu trong buổi lễ trao học bổng tại BUV. Ảnh: BUV

Là một trong những nữ sinh giành được học bổng "Nữ sinh công nghệ tài năng" có giá trị cao nhất của BUV, Nguyễn Khánh Linh (THPT Chuyên Đại học Sư phạm) cũng chia sẻ, từ lâu em đã muốn học tập trong một môi trường quốc tế, nơi có thể tiếp cận với những kiến thức mới nhất về công nghệ. Do đó, môi trường giáo dục quốc tế tại Việt Nam như BUV là cơ hội lý tưởng để Linh học tập, không phải xa gia đình, người thân và tiếp cận môi trường làm việc thực tiễn mỗi ngày.

Chị Thuỳ Linh, mẹ của Khánh Linh cũng chia sẻ, dự định ban đầu của con là đi du học. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về BUV, gia đình đều nhận thấy đây là một ngôi trường tốt, không chỉ ở chất lượng học thuật đáp ứng chuẩn quốc tế, mà còn tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện.

"Nhà trường còn trao học bổng cho nữ sinh yêu thích công nghệ khiến chúng tôi rất ấn tượng. Tôi mong trong tương lai con có thể tỏa sáng trong môi trường học tập cấp tiến, hiện đại bậc nhất này", chị nói thêm.

Khuôn viên trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Ảnh: BUV

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh. Đây là hai trong những cơ quan kiểm định uy tín nhất trên toàn thế giới.

Chương trình học của BUV được thiết kế bài bản, cập nhật xu hướng mới của ngành, chú trọng tích hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành. Qua đó, trường đảm bảo 100% sinh viên có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp.

Nhật Lệ